Сайт Naviny.by сообщил о блокировке своего «зеркала»

Источник материала: Tut.by

По требованию Министерства информации вечером 12 апреля был заблокирован доступ к новостному сайту Naviny.online. Как сообщает само издание, сайт недоступен для пользователей интернета от провайдеров МТС, Life и «Белтелеком».





Стоит отметить, что сейчас сайт недоступен у МТС в Минске, но открывается в Бресте. Доступен сайт пока и у «Белтелекома».

Naviny.online — «зеркало» основного сайта интернет-газеты БеNaviny.by, заблокированного решением Мининформа в конце августа 2020 года. Причиной блокировки стали статьи, которые, по мнению властей, «негативно характеризуют ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитируют деятельность государственных органов».

Из письма Мининформа следовало, что решение ограничить доступ к сайту принимала межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности.

В конце марта были внесены изменения в положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу. В частности, документ дополнен абзацем следующего содержания: «Копия интернет-ресурса — интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен». Мининформ при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа. При условии нахождения копии интернет-ресурса в национальном сегменте интернета также уведомляется ее владелец. По мнению экспертов, данные изменения упрощают порядок блокировки копий уже заблокированных онлайн-ресурсов.