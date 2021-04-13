Источник материала: UDF



Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным о Донбассе «Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога»

Президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пояснила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе.«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — сказала она.Ранее 12 апреля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что конфликт в Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.До этого в офисе президента Украины оценили возможность возобновления полномасштабной войны на востоке страны.Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.