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Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным о Донбассе

13.04.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным о Донбассе
Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пояснила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе.

«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — сказала она.

Ранее 12 апреля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что конфликт в Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.

До этого в офисе президента Украины оценили возможность возобновления полномасштабной войны на востоке страны.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.
 
 
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«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога»
 
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