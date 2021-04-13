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В Киеве заявили об украинском происхождении трех русских богатырей
Источник материала: UDF
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Телеканал отмечает, что Россия «похитила» этих трех персонажей. Например, Илья Муромец якобы изначально был Ильей Муровцем, и жил он в деревне Моровск (Муровск) под Черниговом, а не в селе Карачарово под Муромом. По мнению украинских ученых, прототипом Ильи Муромца был Илья Чобитько, монах Киево-Печерской лавры, в летописях XVI века он упоминается как Илья Моровлянин.
Добрыню исследователи сравнили с воеводой и дядей князя Владимира Великого, который помогал правителю крестить Русь и сбросить идола Перуна в реку. «Отсюда, возможно, сюжет былины, где Добрыня побеждает Змея, который считался символом язычества», — отмечает канал.
Алешу Поповича в публикации называют Олешко. Якобы он был не боярин из Ростова, а рыцарь из города Пирятин в Полтавской области, который сражался с половцеми и печенегами.
Ранее Украина обвинила Россию в присвоении себе украинского писателя Николая Гоголя, «принудительно записав в русские».
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Телеканал отмечает, что Россия «похитила» этих трех персонажей.
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