ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Киеве заявили об украинском происхождении трех русских богатырей

13.04.2021 06:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Киеве заявили об украинском происхождении трех русских богатырей
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Известные русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович оказались с украинскими корнями и имели реальных исторических прототипов. Об их происхождении заявили украинские историки и филологи, сообщает 24tv.ua.

Телеканал отмечает, что Россия «похитила» этих трех персонажей. Например, Илья Муромец якобы изначально был Ильей Муровцем, и жил он в деревне Моровск (Муровск) под Черниговом, а не в селе Карачарово под Муромом. По мнению украинских ученых, прототипом Ильи Муромца был Илья Чобитько, монах Киево-Печерской лавры, в летописях XVI века он упоминается как Илья Моровлянин.

Добрыню исследователи сравнили с воеводой и дядей князя Владимира Великого, который помогал правителю крестить Русь и сбросить идола Перуна в реку. «Отсюда, возможно, сюжет былины, где Добрыня побеждает Змея, который считался символом язычества», — отмечает канал.

Алешу Поповича в публикации называют Олешко. Якобы он был не боярин из Ростова, а рыцарь из города Пирятин в Полтавской области, который сражался с половцеми и печенегами.

Ранее Украина обвинила Россию в присвоении себе украинского писателя Николая Гоголя, «принудительно записав в русские».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал отмечает, что Россия «похитила» этих трех персонажей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жирная пища оказалась полезной для мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by