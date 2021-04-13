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Задержан председатель партии БНФ Григорий Костусев. Он в СИЗО КГБ

13.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусев задержан по уголовному делу и находится в СИЗО КГБ. Об этом сообщил в фейсбуке его зять Дмитрий Антончик.

Задержан председатель партии БНФ Григорий Костусев. Он в СИЗО КГБ
Костусева задержали 12 апреля вечером в Шклове, где он живет, и увезли в Минск. Его родные узнали об этом после звонка сотрудника КГБ его дочери, который сообщил, что политик задержан по уголовному делу, пишет "Наша Нива".

TUT.BY отмечает, что партия БНФ входит в оргкомитет по организации "Чернобыльского шляха" – ежегодного шествия, которое проходит 26 апреля в Минске и регионах Беларуси, приуроченного к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Девятого апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, глава партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. По закону власти должны ответить до 21 апреля.

"Белорусский народный фронт" (БНФ) – партия, созданная на основе общественного движения Белорусский народный фронт "Возрождение", основанного в 1988 году. Оно выступало за независимость Беларуси, демократизацию власти, возрождение белорусского языка и культуры. Лидером партии и движения долгое время был Зенон Позняк.

Григорий Костусев стал председателем БНФ в 2017 году. В 2010 году он выдвигался кандидатом в президенты, по официальным итогам выборов набрал 1,97%. На следующий день после выборов, 20 декабря, был задержан, но отпущен из КГБ. Записал видеообращение, в котором осудил провокации на митинге, но не сказал ничего плохого о своих соратниках. Смог подать в ЦИК жалобу с требованием признать выборы недействительными.

На президентских выборах в августе 2020 года партия БНФ не стала выдвигать своих кандидатов. "Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно", – заявили тогда в БНФ.
 
Теги: Минск
 
 
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Председатель партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусев задержан по уголовному делу и находится в СИЗО КГБ. Об этом сообщил в фейсбуке его зять...
 
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