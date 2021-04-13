Задержан председатель партии БНФ Григорий Костусев. Он в СИЗО КГБ

"Наша Нива". Костусева задержали 12 апреля вечером в Шклове, где он живет, и увезли в Минск . Его родные узнали об этом после звонка сотрудника КГБ его дочери, который сообщил, что политик задержан по уголовному делу, пишет





TUT.BY отмечает, что партия БНФ входит в оргкомитет по организации "Чернобыльского шляха" – ежегодного шествия, которое проходит 26 апреля в Минске и регионах Беларуси, приуроченного к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Девятого апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, глава партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. По закону власти должны ответить до 21 апреля. отмечает, что партия БНФ входит в оргкомитет по организации "Чернобыльского шляха" – ежегодного шествия, которое проходит 26 апреля в Минске и регионах Беларуси, приуроченного к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Девятого апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, глава партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. По закону власти должны ответить до 21 апреля.





"Белорусский народный фронт" (БНФ) – партия, созданная на основе общественного движения Белорусский народный фронт "Возрождение", основанного в 1988 году. Оно выступало за независимость Беларуси, демократизацию власти, возрождение белорусского языка и культуры. Лидером партии и движения долгое время был Зенон Позняк.





Григорий Костусев стал председателем БНФ в 2017 году. В 2010 году он выдвигался кандидатом в президенты, по официальным итогам выборов набрал 1,97%. На следующий день после выборов, 20 декабря, был задержан, но отпущен из КГБ. Записал видеообращение, в котором осудил провокации на митинге, но не сказал ничего плохого о своих соратниках. Смог подать в ЦИК жалобу с требованием признать выборы недействительными.





На президентских выборах в августе 2020 года партия БНФ не стала выдвигать своих кандидатов. "Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно", – заявили тогда в БНФ.