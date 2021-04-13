«Жестокие убийства и изобретательная расчлененка». Собрали отзывы на новый «Мортал Комбат»

Источник материала: Tut.by

В четверг в кино вышла новая адаптация популярной игры «Мортал Комбат» . За первый уик-энд фильм успел стать лидером белорусского и российского проката. А достойно ли кино такого внимания? AFISHA.TUT.BY читает отзывы критиков и зрителей.



Кадр из фильма

О чем кино

Постоянный участник поединков за деньги Коул Янг ничего не знает о своем происхождении и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца — криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию майора Джакса, оказывается в храме Лорда Рейдена, начинает тренироваться вместе с опытными бойцами Лю Каном, Кун Лао и Кано. Сможет ли Коул вовремя пробудить колоссальную силу, спрятанную в его душе, чтобы не только защитить свою семью, но и остановить Внешний Мир навсегда?

Что пишут критики: «Таким адаптациям видеоигр хочется сказать только одно — Finish Him»

Станислав Зельвенский на страницах «Афиша.Daily» « делает фаталити свежей попытке возродить экранизации легендарного файтинга». По мнению критика, большая часть картины снята в «усталом ретростиле кабельного сайфай-канала».

— Разбирая экранизации компьютерных игр, принято сетовать на фансервис, но, во-первых, если из «Мортал Комбата» убрать фансервис, в нем самым буквальным образом ничего не останется, а во-вторых, именно с бесстыдным фансервисом связаны лучшие моменты фильма. Проблема в том, что этих моментов едва хватило на трейлер.

В журнале GQ читаем рецензию Кирилла Горячка: кинокритик уверен, что в новом «Мортал Комбат» нет ничего, кроме коммерческого расчета и игры на публику.

— И таким адаптациям видеоигр хочется сказать только одно: Finish Him («Прикончи его» — известная фраза из игры «Мортал Комбат». — Прим. TUT.BY).



Кадр из фильма

Ефим Гугнин обратил внимание читателей Film.ru на то, что над экшен-сценами работали хорошие хореографы и актеры понимали, что делать. И что до экранизации наконец добралась экстремальная жестокость игры, пусть и в урезанном виде:

— Но все это смотрелось бы в разы круче, если бы не откровенно паршивый монтаж. Есть ощущение, будто каждый эпизод должен был длиться в пару раз дольше, но его кое-как сократили, чтобы не превышать двухчасовой хронометраж, — отсюда и рваные склейки, и идущие встык кадры, где герои отчего-то моментально перемещаются в пространстве. Режиссеру Саймону МакКуэйду самое время начать кричать о том, как где-то в закромах студии лежит «маккуэйдкат» (по аналогии со «снайдеркатом» . — Прим. TUT.BY). А то, неровен час, подумаем, что он просто слабый постановщик.



Кадр из фильма

Автор издания RussoRosso Максим Бугулов считает , что продакшен нового «Мортал Комбат» проигрывает не только своему предку из 1995 года, но и сиквелу «Смертельная битва: Истребление» 1997 года:

— Блеклые локации, дешевые костюмы, лихорадочный монтаж, провальные, но не переснятые дубли — все это тяготеет скорее к YouTube-сериалу, чем к серьезному студийному проекту, с тылов прикрытому финансовым щитом Warner Bros.

При этом, отмечает Бугулов, спецэффекты в киноадаптации выполнены на вполне благопристойном уровне.

— Да и толстый слой фансервиса все же делает свое дело: если фирменные фразы вроде Your Soul is Mine («Твоя душа принадлежит мне») и Flawless Victory («Чистая победа») вставлены к месту и не к месту, то к демонстрации фаталити и бруталити подошли обстоятельно и в полном соответствии с игровым каноном.



Кадр из фильма

Дмитрий Соколов на портале Disgusting Men сравнивает новый «Мортал Комбат» с фанфиком, то есть любительской рефлексией по мотивам культового произведения:

— Новый «Мортал Комбат» получился кровавым, местами стильным — но во многом недостаточно продуманным. Но Маккуойд умело отвлекает внимание от недочетов с помощью фансервиса; не забывает вовремя подкинуть зрителям очередную драку, продемонстрировать свежее добивание или ввести нового персонажа. Да, все это похоже на фанфик, собранный талантливыми, но небрежными людьми — любопытный, красивый, оседающий в памяти и порой до смешного наивный.

Что думают зрители: «Никаких 13+ и прочей лабуды для детей. Настоящий хардкор!»

Текущий рейтинг премьеры на «КиноПоиске» — 6,8, что не так уж и критично. Посмотрели, что пишут пользователи этого ресурса. Например, комментатор с ником ExFeaR назвал фильм «большим трейлером будущей серии», то есть сиквела:

— Если вы совсем ничего не знаете о «Смертельной битве», то боюсь, что вы заскучаете в моменты, когда нет крутых баталий. Ну, а если вы фанат, то с радостью сообщаю, что вам, скорее всего, понравится. Тут много моментов, которые можно критиковать, но и это не провал.



Кадр из фильма

А вот пользователь с псевдонимом DikCinema совсем разочаровался в новой адаптации «МК»:

— Извините, но когда в 2021 году тебе выкатывают такой продукт… Хотя чему я удивляюсь? [Сначала] «Годзилла против Конга» , теперь это. Это лишь последние образчики в долгоиграющей стратегии студий, опираясь на спецэффекты (и попкорн), кормить зрителя вторичными, а иногда и того хуже сюжетами. И как фанату «Мортал Комбат» мне вдвойне обидно, что мое детское воображение зачастую рисовало гораздо более увлекательные сюжеты, линии и предыстории, чем были представлены в фильме.

И, наконец, комментатор, представившийся как MGromov, назвал фильм «неожиданно классным кино»:

— Что понравилось больше всего, так это рейтинг и жестокость. Я просто не ожидал увидеть такого качества жестокие убийства, такую изобретательную расчлененку в этом фильме. В трейлере почти ничего не показали, но авторы картины молодцы! Они сделали все, что просили фанаты долгие годы. Ведь «Мортал Комбат» — это смертельная битва, а значит, никаких 13+ и прочей лабуды для детей. Настоящий хардкор.

«Мортал Комбат» Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет