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«Жестокие убийства и изобретательная расчлененка». Собрали отзывы на новый «Мортал Комбат»

13.04.2021 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг в кино вышла новая адаптация популярной игры «Мортал Комбат». За первый уик-энд фильм успел стать лидером белорусского и российского проката. А достойно ли кино такого внимания? AFISHA.TUT.BY читает отзывы критиков и зрителей.


Кадр из фильма

О чем кино

Постоянный участник поединков за деньги Коул Янг ничего не знает о своем происхождении и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца — криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию майора Джакса, оказывается в храме Лорда Рейдена, начинает тренироваться вместе с опытными бойцами Лю Каном, Кун Лао и Кано. Сможет ли Коул вовремя пробудить колоссальную силу, спрятанную в его душе, чтобы не только защитить свою семью, но и остановить Внешний Мир навсегда?

Что пишут критики: «Таким адаптациям видеоигр хочется сказать только одно — Finish Him»

Станислав Зельвенский на страницах «Афиша.Daily» «делает фаталити свежей попытке возродить экранизации легендарного файтинга». По мнению критика, большая часть картины снята в «усталом ретростиле кабельного сайфай-канала».

— Разбирая экранизации компьютерных игр, принято сетовать на фансервис, но, во-первых, если из «Мортал Комбата» убрать фансервис, в нем самым буквальным образом ничего не останется, а во-вторых, именно с бесстыдным фансервисом связаны лучшие моменты фильма. Проблема в том, что этих моментов едва хватило на трейлер.

В журнале GQ читаем рецензию Кирилла Горячка: кинокритик уверен, что в новом «Мортал Комбат» нет ничего, кроме коммерческого расчета и игры на публику.

— И таким адаптациям видеоигр хочется сказать только одно: Finish Him («Прикончи его» — известная фраза из игры «Мортал Комбат». — Прим. TUT.BY).


Кадр из фильма

Ефим Гугнин обратил внимание читателей Film.ru на то, что над экшен-сценами работали хорошие хореографы и актеры понимали, что делать. И что до экранизации наконец добралась экстремальная жестокость игры, пусть и в урезанном виде:

— Но все это смотрелось бы в разы круче, если бы не откровенно паршивый монтаж. Есть ощущение, будто каждый эпизод должен был длиться в пару раз дольше, но его кое-как сократили, чтобы не превышать двухчасовой хронометраж, — отсюда и рваные склейки, и идущие встык кадры, где герои отчего-то моментально перемещаются в пространстве. Режиссеру Саймону МакКуэйду самое время начать кричать о том, как где-то в закромах студии лежит «маккуэйдкат» (по аналогии со «снайдеркатом». — Прим. TUT.BY). А то, неровен час, подумаем, что он просто слабый постановщик.


Кадр из фильма

Автор издания RussoRosso Максим Бугулов считает, что продакшен нового «Мортал Комбат» проигрывает не только своему предку из 1995 года, но и сиквелу «Смертельная битва: Истребление» 1997 года:

— Блеклые локации, дешевые костюмы, лихорадочный монтаж, провальные, но не переснятые дубли — все это тяготеет скорее к YouTube-сериалу, чем к серьезному студийному проекту, с тылов прикрытому финансовым щитом Warner Bros.

При этом, отмечает Бугулов, спецэффекты в киноадаптации выполнены на вполне благопристойном уровне.

— Да и толстый слой фансервиса все же делает свое дело: если фирменные фразы вроде Your Soul is Mine («Твоя душа принадлежит мне») и Flawless Victory («Чистая победа») вставлены к месту и не к месту, то к демонстрации фаталити и бруталити подошли обстоятельно и в полном соответствии с игровым каноном.


Кадр из фильма

Дмитрий Соколов на портале Disgusting Men сравнивает новый «Мортал Комбат» с фанфиком, то есть любительской рефлексией по мотивам культового произведения:

— Новый «Мортал Комбат» получился кровавым, местами стильным — но во многом недостаточно продуманным. Но Маккуойд умело отвлекает внимание от недочетов с помощью фансервиса; не забывает вовремя подкинуть зрителям очередную драку, продемонстрировать свежее добивание или ввести нового персонажа. Да, все это похоже на фанфик, собранный талантливыми, но небрежными людьми — любопытный, красивый, оседающий в памяти и порой до смешного наивный.

Что думают зрители: «Никаких 13+ и прочей лабуды для детей. Настоящий хардкор!»

Текущий рейтинг премьеры на «КиноПоиске» — 6,8, что не так уж и критично. Посмотрели, что пишут пользователи этого ресурса. Например, комментатор с ником ExFeaR назвал фильм «большим трейлером будущей серии», то есть сиквела:

— Если вы совсем ничего не знаете о «Смертельной битве», то боюсь, что вы заскучаете в моменты, когда нет крутых баталий. Ну, а если вы фанат, то с радостью сообщаю, что вам, скорее всего, понравится. Тут много моментов, которые можно критиковать, но и это не провал.


Кадр из фильма

А вот пользователь с псевдонимом DikCinema совсем разочаровался в новой адаптации «МК»:

— Извините, но когда в 2021 году тебе выкатывают такой продукт… Хотя чему я удивляюсь? [Сначала] «Годзилла против Конга», теперь это. Это лишь последние образчики в долгоиграющей стратегии студий, опираясь на спецэффекты (и попкорн), кормить зрителя вторичными, а иногда и того хуже сюжетами. И как фанату «Мортал Комбат» мне вдвойне обидно, что мое детское воображение зачастую рисовало гораздо более увлекательные сюжеты, линии и предыстории, чем были представлены в фильме.

И, наконец, комментатор, представившийся как MGromov, назвал фильм «неожиданно классным кино»:

— Что понравилось больше всего, так это рейтинг и жестокость. Я просто не ожидал увидеть такого качества жестокие убийства, такую изобретательную расчлененку в этом фильме. В трейлере почти ничего не показали, но авторы картины молодцы! Они сделали все, что просили фанаты долгие годы. Ведь «Мортал Комбат» — это смертельная битва, а значит, никаких 13+ и прочей лабуды для детей. Настоящий хардкор.

«Мортал Комбат»

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

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В прошлый четверг в кино вышла новая адаптация популярной игры «Мортал Комбат». За первый уик-энд фильм успел стать лидером белорусского и российского проката. А...
 
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