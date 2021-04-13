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«Жестокие убийства и изобретательная расчлененка». Собрали отзывы на новый «Мортал Комбат»
Источник материала: Tut.by
В четверг в кино вышла новая адаптация популярной игры
О чем кино
Постоянный участник поединков за деньги Коул Янг ничего не знает о своем происхождении и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца — криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию майора Джакса, оказывается в храме Лорда Рейдена, начинает тренироваться вместе с опытными бойцами Лю Каном, Кун Лао и Кано. Сможет ли Коул вовремя пробудить колоссальную силу, спрятанную в его душе, чтобы не только защитить свою семью, но и остановить Внешний Мир навсегда?
Что пишут критики: «Таким адаптациям видеоигр хочется сказать только одно — Finish Him»
Станислав Зельвенский на страницах «Афиша.Daily» «
— Разбирая экранизации компьютерных игр, принято сетовать на фансервис, но, во-первых, если из «Мортал Комбата» убрать фансервис, в нем самым буквальным образом ничего не останется, а во-вторых, именно с бесстыдным фансервисом связаны лучшие моменты фильма. Проблема в том, что этих моментов едва хватило на трейлер.
В журнале GQ
— И таким адаптациям видеоигр хочется сказать только одно: Finish Him («Прикончи его» — известная фраза из игры «Мортал Комбат». — Прим. TUT.BY).
Ефим Гугнин
— Но все это смотрелось бы в разы круче, если бы не откровенно паршивый монтаж. Есть ощущение, будто каждый эпизод должен был длиться в пару раз дольше, но его кое-как сократили, чтобы не превышать двухчасовой хронометраж, — отсюда и рваные склейки, и идущие встык кадры, где герои отчего-то моментально перемещаются в пространстве. Режиссеру Саймону МакКуэйду самое время начать кричать о том, как где-то в закромах студии лежит «маккуэйдкат» (по аналогии со
Автор издания RussoRosso Максим Бугулов
— Блеклые локации, дешевые костюмы, лихорадочный монтаж, провальные, но не переснятые дубли — все это тяготеет скорее к YouTube-сериалу, чем к серьезному студийному проекту, с тылов прикрытому финансовым щитом Warner Bros.
При этом, отмечает Бугулов, спецэффекты в киноадаптации выполнены на вполне благопристойном уровне.
— Да и толстый слой фансервиса все же делает свое дело: если фирменные фразы вроде Your Soul is Mine («Твоя душа принадлежит мне») и Flawless Victory («Чистая победа») вставлены к месту и не к месту, то к демонстрации фаталити и бруталити подошли обстоятельно и в полном соответствии с игровым каноном.
Дмитрий Соколов на портале Disgusting Men
— Новый «Мортал Комбат» получился кровавым, местами стильным — но во многом недостаточно продуманным. Но Маккуойд умело отвлекает внимание от недочетов с помощью фансервиса; не забывает вовремя подкинуть зрителям очередную драку, продемонстрировать свежее добивание или ввести нового персонажа. Да, все это похоже на фанфик, собранный талантливыми, но небрежными людьми — любопытный, красивый, оседающий в памяти и порой до смешного наивный.
Что думают зрители: «Никаких 13+ и прочей лабуды для детей. Настоящий хардкор!»
Текущий рейтинг премьеры на
— Если вы совсем ничего не знаете о «Смертельной битве», то боюсь, что вы заскучаете в моменты, когда нет крутых баталий. Ну, а если вы фанат, то с радостью сообщаю, что вам, скорее всего, понравится. Тут много моментов, которые можно критиковать, но и это не провал.
А вот пользователь с псевдонимом DikCinema совсем разочаровался в новой адаптации «МК»:
— Извините, но когда в 2021 году тебе выкатывают такой продукт… Хотя чему я удивляюсь? [Сначала]
И, наконец, комментатор, представившийся как MGromov, назвал фильм «неожиданно классным кино»:
— Что понравилось больше всего, так это рейтинг и жестокость. Я просто не ожидал увидеть такого качества жестокие убийства, такую изобретательную расчлененку в этом фильме. В трейлере почти ничего не показали, но авторы картины молодцы! Они сделали все, что просили фанаты долгие годы. Ведь «Мортал Комбат» — это смертельная битва, а значит, никаких 13+ и прочей лабуды для детей. Настоящий хардкор.
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В прошлый четверг в кино вышла новая адаптация популярной игры «Мортал Комбат». За первый уик-энд фильм успел стать лидером белорусского и российского проката. А...
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