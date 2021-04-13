Профессор БГУ: Вкладывать в белорусскую экономику бесполезно

Рост белорусской экономики является бессмысленной и бесполезной растратой ценных ресурсов ради достижения ложных целей. Об этом написал Василий Комков, профессор Белорусского государственного университета, в журнале «Банковский вестник».





пишет Ежедневник, автор предлагает оценивать рост экономики не с точки зрения «количества», а с позиции «качества»: его вклада в достижение истинной социально-экономической цели – увеличения благосостояния граждан. Расчеты по формуле, предложенной автором, дают показатель качества роста белорусской экономики, равный нулю (0,00024). В своей статье,Ежедневник, автор предлагает оценивать рост экономики не с точки зрения «количества», а с позиции «качества»: его вклада в достижение истинной социально-экономической цели – увеличения благосостояния граждан. Расчеты по формуле, предложенной автором, дают показатель качества роста белорусской экономики, равный нулю (0,00024).





Автор доказывает, что рост экономики последних лет был «производством ради производства» и никак не влиял на благосостояние граждан. «Результаты экономического роста не столь привлекательны в том случае, когда экономика развивается преимущественно на основе экстенсивного наращивания капитала», - констатирует Василий Комков.





Производительность труда следует не увеличивать, а уменьшать





Анализ, приведенный в материале, приводит к парадоксальному выводу: в неэффективной экономике увеличивать производительность труда, как постоянно пребует Лукашенко, невыгодно.





«Ради поддержания стабильной динамики накопления приходится весь прирост производительности труда направлять на увеличение его капиталовооруженности, не оставляя ресурсов для повышения народного благосостояния», - уверен профессор.





Увеличение объемов инвестирования приводит лишь к «бессмысленной и бесполезной растрате ценных ресурсов».





«В условиях нулевого роста повышать уровень благосостояния можно только уменьшая, а не увеличивая производительность труда, хотя этот вывод может показаться парадоксальным», - пишет экономист.





Более разумным компромиссом для экономики нулевого качества является использование ресурсов на потребление. «Такой вариант нулевого экономического роста позволяет, отказавшись от иллюзии, повысить благосостояние за счет неэффективного накопления капитала, обеспечить максимально высокий начальный уровень удельного потребления и сохранять его в дальнейшем».





Власти сами почувствовали выгоду застоя





Автор называет стратегию отказа от роста «сбалансированным застоем». И, по его словам, экономические власти в Беларуси уже волей-неволей начали следовать этой стратегии.





Если средняя норма накопления капитала в пятилетнем периоде 2010–2014 годов была равна 35,2%, то уже в период 2015–2019 годов ее среднее значение снизилось сразу на 8 процентных пунктов – до уровня 27,2%.





«Трудно сказать, какими соображениями руководствовались органы управления, принимая такое решение, но они сделали шаг в правильном направлении, – пишет автор. – Кстати, только одно это решение за счет экономии высвободившихся ресурсов обеспечило благоприятные возможности для повышения народного благосостояния примерно на 12% (это не трудно оценить, рассчитав соотношение соответствующих норм потребления) и таким образом позволило смягчить негативные социально-экономические последствия снижения эффективности белорусской экономики», – заключил Василий Комков.