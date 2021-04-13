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Составлен рейтинг стран ЕС, в которых белорусы попросили убежище

13.04.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше всего белорусов в 2020 году попросило убежище в Польше. Туда уехало 385 человек.



Как свидетельствуют данные Евростата, всего в Евросоюзе за год попросило убежище 1165 белорусов. Наиболее популярным местом для эмиграции была Польша, в которой решили найти пристанище 385 человек. На втором месте оказалась Германия, где захотели найти свой новый дом 140 человек. На третьем - Франция, в которую переехало 100 человек. 

Нидерландах и Швеции попросило убежище по 85, в Литве — 80, в Чехии — 60, в Бельгии 55, а в Латвии - 45 человек. Замыкает Топ-10 стран по странам-убежищам белорусов Испания, где захотели остаться 40 наших соотечественников. 

Меньше всего белорусы просили убежища в таких странах ЕС как Ирландия, Люксембург и Финляндия. В каждой из этих стран в 2020 году захотели остаться по 5 граждан Беларуси.

В 2019 году убежище в Евросоюзе попросило 935 белорусов.  
 
 
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Больше всего белорусов в 2020 году попросило убежище в Польше. Туда уехало 385 человек.
 
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