Семь главных причин, по которым в Беларуси увольняются с госслужбы

Об этом говорится в исследовании «Почему они уходят: анализ причин смены места работы государственными служащими Беларуси». Оно было подготовлено экспертами исследовательского центра BIPART Полиной Макаровой, Светланой Кулеш и Натальей Рябовой.





В исследовании были названы основные причины, послужившие для респондентов стимулом покинуть государственную службу:





1. Хаотическая, неструктурированная рабочая нагрузка («авральность»)





2. Отсутствие понятного (видимого) результата работы





3. Отсутствие возможности донести свою точку зрения до руководства и коллег





4. Отсутствие ясных и прозрачных правил карьерного роста





5. Конфликты с руководством и коллегами





6. Отсутствие баланса между работой и личной жизнью





7. Недостаточная заработная плата или ее снижение





В исследовании подробно описывается каждая из этих причин.





Возможности прошлые и будущие





Участвовавшие в исследовании бывшие госслужащие, отмечали, что у них были возможности профессионального развития. Многим предлагалось посещать конференции, семинары, курсы иностранных языков, участвовать в спортивных соревнованиях и т.д. Вместе с тем, исследователи пришли к выводу, что системное планирование и программирование профессионального развития госслужащих, учитывающее их карьерные перспективы и потребности, являлось скорее исключением, чем практикой.





Бывшим чиновникам также задавали вопрос, при каких условиях они могли бы вернуться на госслужбу. Значительная часть респондентов (в настоящее время работающих в самых разных организациях, от бюджетных предприятий до международных представительств) ответила, что на госслужбу не вернется ни при каких условиях.





Частым ответом на вопрос об условиях гипотетического возвращения было указание на возможность более гибкого рабочего графика. Некоторые респонденты указывали на то, что для их возвращения должны измениться две важных составляющих: зарплата и отношение руководства. Также упоминалась необходимость повышения профессионализма руководителей.





Нагрузка и профессиональная реализация





Исследователи выделили две группы причин ухода с госслужбы в Беларуси.





Несмотря на то, что респонденты, принимавшие участие в исследовании, представляют собой довольно разнообразную группу профессионалов с опытом работы на государственной службе, причины их ухода с нее были во многом схожи.





Как отмечают исследователи, первая группа причин связана с распределением рабочей нагрузки в организации, и тем, насколько оно соответствует представлениям респондентов о временных затратах на работу и личную жизнь. Устранение или смягчение такого фактора, как «авральность» работы госслужащих, вряд ли возможно без глубоких изменений в общих подходах к государственному управлению, однако при этом шаги по внедрению определенной гибкости в графике работы (удаленная работа, гибкое расписание) кажутся нам довольно реалистичной перспективой.





Вторая группа причин ухода с госслужбы связана с ограниченными возможностями профессиональной реализации госслужащих и их карьерных ожиданий. В эту группу входят такие факторы, как возможность продвигать свои идеи, реализовывать карьерные амбиции и развиваться профессионально. Главной проблемой, с нашей точки зрения, здесь является отсутствие чётких формальных правил, регулирующих данные процессы.





«Особого внимания заслуживает ситуация в региональных органах власти. Как представляется из анализа ответов респондентов, организационная культура (под которой понимаются нормы и ценности, разделяемые большинством членов организации, а также их внешние проявления) в этих структурах отличается от той, которая существует на уровне центральных органов. Представляется, что большее значение в ней имеют личные связи, чем возможность проявления инициативы или донесения своей точки зрения до руководства. Такое положение дел не только способствует оттоку кадров, но и негативно сказывается на общей эффективности работы и поэтому заслуживает самого пристального внимания», - говорится в исследовании.



