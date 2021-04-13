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Беларусь ожидают фронтальные разделы

13.04.2021 07:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории республики будет определять область пониженного атмосферного давления (на востоке и западе скажется влияние фронтальных разделов).

Беларусь ожидают фронтальные разделы

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В восточных и западных районах пройдут дожди.

Ветер юго-восточный умеренный (по западу северо-западный порывистый). Погода в регионах:

  • Брест +7..+9°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +13..+15°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%).

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории республики будет определять область пониженного атмосферного давления (на востоке и западе скажется влияние фронтальных разделов).
 
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