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Беларусь ожидают фронтальные разделы
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории республики будет определять область пониженного атмосферного давления (на востоке и западе скажется влияние фронтальных разделов).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В восточных и западных районах пройдут дожди.
Ветер юго-восточный умеренный (по западу северо-западный порывистый). Погода в регионах:
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Сегодня погоду на территории республики будет определять область пониженного атмосферного давления (на востоке и западе скажется влияние фронтальных разделов).
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