Euronews намерен сделать «все возможное», чтобы вернуть белорусам доступ к ТВ-версии канала

Euronews «глубоко сожалеет» о решении белорусских властей приостановить вещание телеканала на территории Беларуси. Об этом говорится в заявлении на сайте Euronews.



Фото с сайта Би-би-си

«Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах — о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ», — отметили в редакции канала.

Там подчеркнули, что Euronews «дорожит свободой слова» и сделает «все возможное», чтобы его аудитория в Беларуси «очень скоро снова получила доступ к телевизионной версии канала с его отличительными чертами объективной и качественной журналистики».

«А пока наши зрители могут продолжать следить за новостями Euronews на наших цифровых платформах», — говорится в сообщении.

Министерство информации 12 апреля исключило телеканал Euronews из списка иностранных средств массовой информации, которым разрешено распространение в Беларуси. На сайте ведомства сообщается, что срок действия ранее выданного Euronews разрешения на вещание в Беларуси истек. Вместе с тем, по информации Белорусской ассоциации журналистов, договор с телеканалом не продлен из-за «выявленного нарушения законодательства о рекламе».