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В Беларуси арестован лидер партии БНФ Григорий Костусев

13.04.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси 12 апреля 2021 года был арестован лидер Партии БНФ Григорий Костусев, инфрмация об этом появилась на партийной странице в Facebook.

«Костусев задержан», - говорится в сообщении.

Костусев был арестован в Шклове и доставлен в Минск в СИЗО КГБ, уточнил Дмитрий Антончик, который был доверенным лицом политика на парламентских выборах 2016 года.

Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 12 апреля 2021 года был арестован лидер Партии БНФ Григорий Костусев, инфрмация об этом появилась на партийной странице в Facebook.
 
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