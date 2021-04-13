ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Петр Асаенок: со счетов меня сбрасывать не надо, шансы поехать на Игры есть

13.04.2021 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тяжелоатлет Петр Асаенок, завоевавший серебро чемпионата Европы в категории до 73 килограмма, пояснил, что рассчитывает оказаться тем единственным человеком из сборной, кто получит право представить страну на Олимпийских играх.



Минус 51 кг Арямнова, отсутствие роста Зезюлина и Тихонцова — вообще. Чем завершился ЧЕ по тяжелой атлетике

Как тебе удалось показать такой результат?

Результат я не добрал. Возможно из-за того, что долго не было международных стартов. А второе место было предсказуемым. Я был хорошо подготовлен и брал хорошие килограммы на тренировках и чемпионате Беларуси. Так что все было ожидаемо.

В связи с переходом в новую весовую шансы поехать на Олимпиаду у тебя стали ниже?

Ничего еще не ясно. Заранее ничего нельзя говорить, потому что все пять человек борются за эту лицензию. Все будет решено в июне, когда уже объявят единственного человека, который представит Беларусь на Олимпиаде. Пока у меня есть шанс съездить на лицензионный старт в Колумбию, добрать необходимые очки. Всякое бывает. Поэтому со счетов меня сбрасывать не надо. Все в порядке, ничего страшного. Я готовлюсь. И у меня шансы поехать на Игры есть.

То есть ты не жалеешь, что перешёл в 96 кг?

Не надо жалеть. Я на месте не стою, иду вперед. Не жалею. Я могу и в 96 кг побороться.

Интервью у штангиста брал weightlifting.by.

 https://www.pressball.by/news/other/383229
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тяжелоатлет Петр Асаенок, завоевавший серебро чемпионата Европы в категории до 73 килограмма, пояснил, что рассчитывает оказаться тем единственным человеком из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Купаловский театр в третий раз пытается набрать труппу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by