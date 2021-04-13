Петр Асаенок: со счетов меня сбрасывать не надо, шансы поехать на Игры есть









Минус 51 кг Арямнова, отсутствие роста Зезюлина и Тихонцова — вообще. Чем завершился ЧЕ по тяжелой атлетике





Как тебе удалось показать такой результат?





Результат я не добрал. Возможно из-за того, что долго не было международных стартов. А второе место было предсказуемым. Я был хорошо подготовлен и брал хорошие килограммы на тренировках и чемпионате Беларуси. Так что все было ожидаемо.





В связи с переходом в новую весовую шансы поехать на Олимпиаду у тебя стали ниже?





Ничего еще не ясно. Заранее ничего нельзя говорить, потому что все пять человек борются за эту лицензию. Все будет решено в июне, когда уже объявят единственного человека, который представит Беларусь на Олимпиаде. Пока у меня есть шанс съездить на лицензионный старт в Колумбию, добрать необходимые очки. Всякое бывает. Поэтому со счетов меня сбрасывать не надо. Все в порядке, ничего страшного. Я готовлюсь. И у меня шансы поехать на Игры есть.





То есть ты не жалеешь, что перешёл в 96 кг?





Не надо жалеть. Я на месте не стою, иду вперед. Не жалею. Я могу и в 96 кг побороться.





брал weightlifting.by. Интервью у штангистаweightlifting.by.





https://www.pressball.by/news/other/383229