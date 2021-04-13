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В Гомеле в автобусе Солодуха раздавал маски и билеты на концерт

13.04.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле в автобусе Александр Солодуха раздавал защитные маски и билеты на концерт. Как пишут "Гомельские ведомости", билет мог получить только тот пассажир, "который был вооружен средствами индивидуальной защиты".


Солодуха в автобусе / newsgomel.by​

При этом певец признался, передает Еврорадио, что очень хочет, чтобы пандемия закончилась и "все наконец сняли маски". А пока посоветовал жителям Гомеля себя беречь.








Солодуха в автобусе / newsgomel.by
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле в автобусе Александр Солодуха раздавал защитные маски и билеты на концерт. Как пишут "Гомельские ведомости", билет мог получить только тот пассажир,...
 
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