|
В Гомеле в автобусе Солодуха раздавал маски и билеты на концерт
Источник материала: Партизан
В Гомеле в автобусе Александр Солодуха раздавал защитные маски и билеты на концерт. Как пишут "Гомельские ведомости", билет мог получить только тот пассажир, "который был вооружен средствами индивидуальной защиты".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле в автобусе Александр Солодуха раздавал защитные маски и билеты на концерт. Как пишут "Гомельские ведомости", билет мог получить только тот пассажир,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)