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Купаловский театр в третий раз пытается набрать труппу
Источник материала: Партизан
Купаловский театр уже в третий раз объявил о новом конкурсном наборе актеров. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.
Фото Наталия Федосенко, ТАСС
Конкурсный набор состоится 25 мая. Это уже третья попытка найти замену купаловцам, которые уволились в прошлом году в знак протеста.
Первая имела место в ноябре 2020 года. Из студентов Университета культуры и актеров из Бобруйска, Гомеля и Молодечно набрали семь человек: Илью Крука, Станислава Артемьева, Светлану Гулевич, Маргариту Горбачеву, Надежду Азаренко, Анастасию Воронкову и Василия Сушицкого. Все они вышли на сцену в спектакле «Паўлінка» в начале марта 2021 года.
В результате второго набора 24 марта «актерская труппа театра пополнилась новыми именами», которые не называются.
В афише театра на май остаются только два спектакля – «Паўлінка» и «Вечар». В последнем задействованы только три актера.
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Купаловский театр уже в третий раз объявил о новом конкурсном наборе актеров. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.
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