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Купаловский театр в третий раз пытается набрать труппу

13.04.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Купаловский театр уже в третий раз объявил о новом конкурсном наборе актеров. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.


Фото Наталия Федосенко, ТАСС


Конкурсный набор состоится 25 мая. Это уже третья попытка найти замену купаловцам, которые уволились в прошлом году в знак протеста.

Первая имела место в ноябре 2020 года. Из студентов Университета культуры и актеров из Бобруйска, Гомеля и Молодечно набрали семь человек: Илью Крука, Станислава Артемьева, Светлану Гулевич, Маргариту Горбачеву, Надежду Азаренко, Анастасию Воронкову и Василия Сушицкого. Все они вышли на сцену в спектакле «Паўлінка» в начале марта 2021 года.

В результате второго набора 24 марта «актерская труппа театра пополнилась новыми именами», которые не называются.

В афише театра на май остаются только два спектакля – «Паўлінка» и «Вечар». В последнем задействованы только три актера.
 
Теги: Гомель
 
 
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Купаловский театр уже в третий раз объявил о новом конкурсном наборе актеров. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.
 
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