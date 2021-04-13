Глава МИД Украины назвал Беларусь глубоко недемократической страной

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«Со стратегической точки зрения, единственной надежной гарантией безопасности в Европе и на более широком евроатлантическом пространстве является вступление всех демократий региона в альянс НАТО. Украина и является такой демократией в регионе, которая, к сожалению, граничит на северо-востоке с глубоко недемократическими странами. Здесь я должен упомянуть и Россию, и, к сожалению, также Беларусь», — сказал Кулеба,БелаПАН.