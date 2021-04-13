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Такая весна: синоптики пообещали похолодание и мокрый снег
Источник материала: Партизан
Похолодание ожидается в ближайшие дни в Беларуси, местами даже возможен мокрый снег, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, во вторник 13 апреля ожидается переменная облачность, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит от +13 до +19°С.
В среду и четверг на западе Беларуси прогнозируется мокрый снег, днем будет от +4 до +11°С, а на юго-востоке республики – до +17°С.
Во второй половине недели погода существенно не изменится: временами будет идти дождь, а днем температура не поднимется выше +15°С.
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Похолодание ожидается в ближайшие дни в Беларуси, местами даже возможен мокрый снег, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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