Такая весна: синоптики пообещали похолодание и мокрый снег





















По информации синоптиков, во вторник 13 апреля ожидается переменная облачность, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит от +13 до +19°С.





В среду и четверг на западе Беларуси прогнозируется мокрый снег, днем будет от +4 до +11°С, а на юго-востоке республики – до +17°С.





Во второй половине недели погода существенно не изменится: временами будет идти дождь, а днем температура не поднимется выше +15°С.