



Артем Милевский





пишет Прессбол. Форвард зачитал рэп вместе со своим агентом Александром Панковым. Милевский считает, что руку к слухам приложил спортивный директор львовского "Руха" Игорь Дедышин,Прессбол.





"Игорек Дедыдин, спортдиректор "Руха"

Пишет для "Спортивки", пишет очень плохо.

Старый Миля для "Миная" лучше новых двух

Так что лучший друг, комментируй "Рух", — сказали Милевский и Панков в видео, опубликованном в инстаграме форварда.







