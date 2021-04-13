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Артем Милевский рэпом ответил на слухи о своем уходе из "Миная"
Источник материала: Партизан
Нападающий "Миная" Артем Милевский оригинально отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба.
Артем Милевский
Форвард зачитал рэп вместе со своим агентом Александром Панковым. Милевский считает, что руку к слухам приложил спортивный директор львовского "Руха" Игорь Дедышин,
"Игорек Дедыдин, спортдиректор "Руха"
Пишет для "Спортивки", пишет очень плохо.
Старый Миля для "Миная" лучше новых двух
Так что лучший друг, комментируй "Рух", — сказали Милевский и Панков в видео, опубликованном в инстаграме форварда.
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Нападающий "Миная" Артем Милевский оригинально отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба.
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