В Полоцком районе пропала женщина

В витебском регионе ведется поиск 50-летней Натальи Бондарчук, о судьбе которой почти сутки ничего не известно.





Как сообщается, женщина находилась на даче в деревне Глинищи (Полоцкий район), откуда накануне днем ушла в неизвестном направлении и пропала.