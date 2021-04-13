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В Полоцком районе пропала женщина
Источник материала: Навiны
В витебском регионе ведется поиск 50-летней Натальи Бондарчук, о судьбе которой почти сутки ничего не известно.
Как сообщается, женщина находилась на даче в деревне Глинищи (Полоцкий район), откуда накануне днем ушла в неизвестном направлении и пропала.
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В витебском регионе ведется поиск 50-летней Натальи Бондарчук, о судьбе которой почти сутки ничего не известно.
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