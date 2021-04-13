В Москве пропал Александр Федута

Источник материала: АФН

В Москве пропал известный белорусский политолог Александр Федута, сообщила его жена Марина Шибко.

«Он был в Москве по работе, более суток с ним нет связи. На этом всё», - сообщила Шибко, отметив, что собирается лететь в Москву на поиски мужа.

Позже в появились сообщения о том, что к поиску Федуты подключилась московская полиция.