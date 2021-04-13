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В Москве пропал Александр Федута
Источник материала: АФН
В Москве пропал известный белорусский политолог Александр Федута, сообщила его жена Марина Шибко.
«Он был в Москве по работе, более суток с ним нет связи. На этом всё», - сообщила Шибко, отметив, что собирается лететь в Москву на поиски мужа.
Позже в появились сообщения о том, что к поиску Федуты подключилась московская полиция.
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В Москве пропал известный белорусский политолог Александр Федута, сообщила его жена Марина Шибко.
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