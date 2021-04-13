Телеканал Euronews прокомментировал прекращение вещания в Беларуси

"Мы глубоко сожалеем о принятом властями Беларуси решении приостановить с 12 апреля 2021 года вещание телеканала Euronews на территории этой страны. Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах - о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ", - говорится в заявлении.





Телеканал сообщает, что признан во всем мире как независимое средство массовой информации, представляющее основанные исключительно на фактах и беспристрастности новости как на русском, так и на всех других языках.





Свою миссию Euronews видит в том, чтобы дать людям возможность формировать собственное мнение, предлагая разные точки зрения.





В заявлении указывается, что телеканал сделает все возможное для того, чтобы его аудитория в Беларуси очень скоро снова получила доступ к телевизионной версии канала.





Пока же зрители могут продолжать следить за новостями Euronews на цифровых платформах.





Вещание Euronew прекратилось в Беларуси 12 апреля. Вместо него начал вещание российский телеканал ПОБЕДА – телепрограмма о Великой Отечественной войне. В его эфире — советское военное кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о ВОВ.





В Беларуси каждые три года необходимо получать новое разрешение на трансляцию, отметили в ведомстве. Euronews подал документы, однако не получил разрешение на вещание в стране, так как Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушение: реклама на телеканале идет на английском языке, тогда как по закону, в Беларуси реклама должна транслироваться на русском либо белорусском языках.





РИА Новости. "Представителям канала сказали, что надо исправить, после чего состоится еще одно заседание комиссии, и тогда, если все будет нормально, разрешение им опять дадим", - цитирует представителя Мининформа



