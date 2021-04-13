Подсолнечное масло может подскочить в цене сразу на 15% от февральских цен, но только до 30 апреля





Причина подорожания - рост цен на сырье. Фото: Виктор Пажиток





пишет KP.BY, то прирост более значителен – 3,8%. В Белстате подсчитали, что в минувшем марте по сравнению с февралем потребительские цены выросли на0,7%. Если посмотреть с начала года,KP.BY, то прирост более значителен – 3,8%.





Продукты питания в марте подорожали на 0,4% (с начала года – на 3,7%), непродовольственные товары в первый месяц весны прибавили 1,4% (с января -плюс 3,8%). Больше всего с начала года подорожали услуги -на 4% (в марте, правда, всего на 0,3%).





Инфляция за год (март 2021 года к марту 2020 года) сложилась на уровне 8,5%. Напомним, согласно целевым установкам денежно-кредитной политики по итогу 2021 года инфляция должна составить не более 5%.





В ЛИДЕРАХ ПО ПОДОРОЖАНИЮ - МОРКОВЬ И КАРТОШКА





Больше всего в марте подорожали самые простые овощи: морковь на 8,05%, картошка - на 5,92%, немного отстали свекла(плюс 4,51%) и чеснок (4,21%).





Сезонный фактор, конечно, здесь является решающим – растет предложение, следовательно, снижаются цены. Так в марте рухнул ценник на огурцы: минус почти 35%, подешевел виноград (на 7,21%), перец (на 2,04%), бананы(на 1,49). Совсем незначительно, но все-таки снизились цены на репчатый лук (минус 0,34%) и яблоки (минус 0,21%).





В Белстате обобщают: в марте овощи в целом стали дешевле на 8,95%, фрукты - на 0,95%.Что касается мяса и мясопродуктов, то они подорожали на 1,33%, а вот молочка подешевела, правда всего на 0,1%.





ПОДЕШЕВЕЛИ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ





Услуги в целом подорожали в марте на 0,3%. Так дороже (+1,5%) стало проживание в белорусских гостиницах, на 1,97% подрос ценник на ремонт одежды, на 1,68% подорожала химчистка, почти на1,5% подрожали услуги техосмотра. По данным Белстата дешевле стали ритуальные услуги (минус 1,06%), на 1,1% подешевел железнодорожный транспорт. Вырос ценник в точках общепита: откушать в столовых стало дороже на 1%,рестораны и кафе подняли цене в среднем на 1,29%, фастфуд подорожал на 0,68%.





ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЧТО ПОДОРОЖАЛО В МАРТЕ

Табачные изделия - 0,69%

Алкогольные напитки - 0,51%.



ЧТО ПОДОРОЖАЛО В МАРТЕ

Табачные изделия - 0,69%

Алкогольные напитки - 0,51%.

Одежда - 1,14%

Обувь - 2,97%

Мебель -1,84%

Электротовары - 0,8%

Стройматериалы - 1,45%,

Медикаменты - 1,74%



А В ЭТО ВРЕМЯ

В МАРТ ОПУБЛИКОВАЛИ ПРОГНОЗ ПОДОРОЖАНИЯ НА ГОД

Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовала «Тарифную тетрадь». Фактически это прогноз роста регулируемых государством цен и тарифов на товары и услуги. К слову, именно эта категория занимает самую существенную долю в потребительских расходах белорусов. Специалисты МАРТ не только определили конкретные цифры роста цен, но и рассказали, когда именно произойдет подорожание: к примеру, талончик на проезд подорожает на 5 копеек, а случится это в четвертом квартале. Собственно, так традиционно и происходит.

В третьем квартале сразу на 10% подорожает стоимость обучения в вузах и учреждениях среднего специального образования. На такую же величину вырастет оплата за детские сады, сделано это будет из-за «сближения натуральных и денежных норм потребления».

Все виды связи и интернет подорожают в четвертом квартале на 4%, ровно настолько же подорожают (уже в текущем квартале) «гарантированные услуги по погребению». На 9,9% за год подорожает и «коммуналка». Здесь обещают, что за стандартную квартиру повышение не превысит $5 по среднегодовому курсу. К слову, самый значительный (+8,9%) этап подорожания уже случился в первом квартале, следующие подорожания (0,6% и 0,4%) ожидаются в третьем и четвертых кварталах.

Сигареты за год подорожают 15,9%, а ценник на крепкий алкоголь увеличится на 4,7%.

БУДЬ В КУРСЕ

ДО КОНЦА АПРЕЛЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ СРАЗУ НА 15%

МАРТ на своем сайте опубликовал решение Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования: продавцам, производителям и поставщикам разрешили поднять цены на растительное масло. Основная причина - рост стоимости сырья: семена подсолнечника только в марте подорожали на 16,7%. Поэтому комиссия согласовала повышение цен на растительное масло. Прибавка не должна превышать 15% от цен по состоянию 28 февраля этого года, переписать ценники можно до 30 апреля. То есть, если сейчас в среднем бутылка масла стоит около 4 – 4,5 рубля, то уже к концу месяца она может подорожать до 4,6 -5,2 рубля.







