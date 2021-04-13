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В какие страны убегают белорусы

13.04.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейское статистическое агентство обнародовали данные количеству белорусов, которые в прошлом году попросили убежище в странах ЕС.

В какие страны убегают белорусы

Всего Евростат нашел 1165 таких граждан. Топ-10 стран, которые выбрали белорусы выглядит так:

Польша — 385;

ФРГ — 140;

Франция — 100;

Нидерланды и Швеция — 85;

Литва — 80;

Чехии — 60;

Бельгия — 55;

Латвия — 45;

Испания — 40.

 

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Европейское статистическое агентство обнародовали данные количеству белорусов, которые в прошлом году попросили убежище в странах ЕС.
 
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