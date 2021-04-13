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В какие страны убегают белорусы
Источник материала: Навiны
Европейское статистическое агентство обнародовали данные количеству белорусов, которые в прошлом году попросили убежище в странах ЕС.
Всего Евростат нашел 1165 таких граждан. Топ-10 стран, которые выбрали белорусы выглядит так:
Польша — 385;
ФРГ — 140;
Франция — 100;
Нидерланды и Швеция — 85;
Литва — 80;
Чехии — 60;
Бельгия — 55;
Латвия — 45;
Испания — 40.
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Европейское статистическое агентство обнародовали данные количеству белорусов, которые в прошлом году попросили убежище в странах ЕС.
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