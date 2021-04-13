В какие страны убегают белорусы

Европейское статистическое агентство обнародовали данные количеству белорусов, которые в прошлом году попросили убежище в странах ЕС.





Всего Евростат нашел 1165 таких граждан. Топ-10 стран, которые выбрали белорусы выглядит так:

Польша — 385;

ФРГ — 140;

Франция — 100;

Нидерланды и Швеция — 85;

Литва — 80;

Чехии — 60;

Бельгия — 55;

Латвия — 45;

Испания — 40.