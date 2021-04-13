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Стала известно, почему Меган Маркл не захотела прощаться с принцем Филиппом
13.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Истинная причина, по которой жена принца Гарри Меган Маркл
© AP / Aaron Chown
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Отговорка про якобы запрет не удовлетворила любопытство таблоидов: журналисты выяснили настоящую причину, почему Маркл не захотела проститься с принцем Филиппом.
"Меган понимает, к каким последствиям привело скандальное интервью у Опры Уинфри и не хочет, чтобы все внимание общественности в траурное время досталось ей", - отметил источник издания New York Post.
Также подчеркивается, что Маркл всегда была особенно близка с дедушкой Гарри и очень хотела увидеть его в последний раз. Но против поездки в Британию высказалась даже мать экс-актрисы Дория, которая считает, что перелеты во время беременности - опасная глупость. К тому же Маркл уверена, что встреча Гарри с семьей пройдет намного теплее без ее присутствия.
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Оказалось, что запреты медиков перед рождением второго ребенка - всего лишь удобный предлог, чтобы отказаться от приезда в Британию.
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