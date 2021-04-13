Стала известно, почему Меган Маркл не захотела прощаться с принцем Филиппом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Истинная причина, по которой жена принца Гарри Меган Маркл отказалась приехать на похороны принца Филиппа, удивила всех поклонников королевства и прессу.

Недавно принц Гарри прилетел на похороны дедушки, ушедшего из жизни 9 апреля. Мятежник готовится встретиться со своими родственниками впервые после резонансного интервью у Опры Уинфри. И этот вызов он примет в гордом одиночестве, так как его жена отказалась лететь в Британию, сославшись на запреты врачей из-за второй беременности.

Отговорка про якобы запрет не удовлетворила любопытство таблоидов: журналисты выяснили настоящую причину, почему Маркл не захотела проститься с принцем Филиппом.

"Меган понимает, к каким последствиям привело скандальное интервью у Опры Уинфри и не хочет, чтобы все внимание общественности в траурное время досталось ей", - отметил источник издания New York Post.

Также подчеркивается, что Маркл всегда была особенно близка с дедушкой Гарри и очень хотела увидеть его в последний раз. Но против поездки в Британию высказалась даже мать экс-актрисы Дория, которая считает, что перелеты во время беременности - опасная глупость. К тому же Маркл уверена, что встреча Гарри с семьей пройдет намного теплее без ее присутствия.

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