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Невролога Руслана Бадамшина уволили — в день выхода из СИЗО он пришел на работу позже

13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Врача функциональной диагностики Руслана Бадамшина уволили из РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Причиной для увольнения послужило то, что 8 апреля после выхода из СИЗО врач пришел на работу на два часа позже.

Невролога Руслана Бадамшина уволили — в день выхода из СИЗО он пришел на работу позже

Как рассказал доктор TUT.BY, 8 апреля он вышел из СИЗО в Жодино после 15-ти суток административного ареста в 7.30. В этот же день в 12.00 он был на работе.

— Администрация собрала собрание, я предоставил объяснения, где я был. В пятницу принес документы из суда, счета из ЦИПа. Вроде было все нормально. А сегодня, в понедельник, вдруг опять заседание. На нем меня ознакамливают с протоколом, что я отказался подробно пояснить, почему я в четверг вышел на работу в 12.00. Я в протоколе написал, что информация указана не верно и я не отказываюсь. В течение часа принес в администрацию более подробную докладную, почему 8 апреля вышел позже на работу. Но к этому времени уже был готов приказ о моем увольнении.

Среди причин своего опоздания доктор указал, что 8 апреля вышел из СИЗО в Жодино в 7.30 утра — в чужом городе он был без денег, телефона. К тому же во время заключения он спал на полу, так как в их камере изъяли подушки, матрасы и спальные принадлежности, поэтому была необходимость переодеться в чистую одежду.

Руслан Бадамшин считает свое увольнение незаконным и собирается подавать в суд.

Пытались вступиться за доктора и его коллеги, но результата это не дало.

С августа 2020 года Бадамшин провел под арестом 63 дня. 26 марта суд снова отправил врача на очередные 15 суток. После выхода Бадамшин рассказал об условиях содержания.

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«В течение часа принес в администрацию более подробную докладную. Но к этому времени уже был готов приказ о моем увольнении».
 
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