Романчук: «Цифры по итогам 30-летнего развития – это сигнал к тому, чтобы занавес сделать железным»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист сравнил результаты 30-летнего развития стран-соседок с двумя разными моделями — Литвы и Беларусь. Сравнение вышло не в пользу последней.

— Один маленький, но очень звонкий факт. Две соседки – Беларусь и Литва. Были когда-то в СССР. вышли из него по-разному. Пошли в разных направлениях. От слова «совсем», — пишет Ярослав Романчук. — Литва взяла курс на цивилизованный мир: демократию, свободу, капитализм и членство в Европейском Союзе.

Беларусь руками Кебича/Лукашенко решила восстановить «былые хозяйственные связи» и основные институты Советского Союза: авторитаризм, паралич/имитация демократии, очковтирательство бюрократии, вседозволенность VIP-распорядителей чужого, «Совок/Госплан» и членство в преимущественно имитационных интеграционных проектах с Россией (СНГ, ЕАЭС, СГ).

Беларусь к средине 1990-х была гораздо больше и богаче, имела прекрасные стартовые условия для рывка вперед.

Напомним стартовые условия. В 1995 году Литва: ВВП на душу населения — $1667 или ~$6 млрд для всей страны. Беларусь по итогам 1995 года: ВВП на душу населения — $1009 или ~10,3$ млрд для всей страны. При этом в Беларуси тогда было на 6,6 миллионов человек больше, чем в Литве.

И вот пришел 2021 год. 30 лет – достаточно времени, чтобы оценить преимущества двух диаметрально противоположных стратегий развития.

Именно в 2021-м году впервые в истории на наших глазах происходит уникальное историческое событие. Литва, страна с населением в ~2,7 млн. человек, производит больше валового внутреннего продукта (ВВП), чем 9,4-миллионная Беларусь (разница в населении те же 6,6 млн.). По оценке МВФ ВВП Литвы в 2021 году будет $62198 млн., а Беларуси - $60725 млн.

ВВП на душу населения у Литвы будет $22’245 (39-ое место в мире), а у Беларуси $6’487 (87-ое место в мире). И это еще не все в картинке сравнения двух соседей. В 2020 году экспорт товаров Литвы составил $34 млрд, а Беларусь экспортировала товаров на $28,3 млрд. Экспорт товаров на душу населения в Литве превышает белорусский в 4,1 раза.

В Литве нет нефти, газа, золота, угля, металлов, алмазов и огромного/емкого внутреннего рынка. У нее есть политическая, гражданская и экономическая свобода. Она сняла барьеры для доступа на рынок ЕС. А это под $20 триллионов в год. Вот результат. Страна, которая по площади в 3,2 раза меньше, чем Беларусь, которая имеет население в 3,5 раза меньше по населению, в 2021 году имеет большую экономику, чем Беларусь. Литва активно привлекает деньги, человеческий, предпринимательский и IT-капитал из Беларуси. Вот такая краткая история двух соседей.

Занавес. Для умеющих думать, для желающих счастья своим детям/внукам, для стремящихся к процветанию своей стране, на занавесе написано одно. А вот для VIP-распорядителей и потребителей чужого цифры по итогам 30-летнего развития – это сигнал к тому, чтобы этот занавес сделать железным. Как было в Советском Союзе. Осталось лишь понять и увидеть, кого больше в Беларуси, первых или вторых.