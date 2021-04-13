Из гадкого утёнка в лебедя: 10 фото того, как похорошели люди с возрастом

Источник материала: ОНТ

Помните сказку про гадкого утёнка? Когда в детстве все его обижали за некрасивую внешность, а повзрослев, он стал прекрасным лебедем. Такое бывает не только в сказках. Очень часто отличающиеся по внешности люди, которые столкнулись с буллингом в школе из-за своего веса, роста, странной одежды или прически к 20-30 годам расцветают и даже становятся знаменитостями. Мы нашли подборку обычных людей, которых время изменило в лучшую сторону. А вы сравнивали свои фото в детстве и сейчас?

1. Из 10 в 20



minjewe

2. Из 15 в 30



HonorReigns

3. Из 13 в 25



Mawldee

5. Из 8 в 30.



Veprovamarmelada

6. Из 13 в 21



HonorReigns

7. Из 16 в 25



ChickenLegends

8. 21 и 33 года



Laterafterdinner

9. В 6 классе и в 21 года



dfish357

10. Из 15 в 28



josh_e_pants









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