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Из гадкого утёнка в лебедя: 10 фото того, как похорошели люди с возрастом

13.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из гадкого утёнка в лебедя: 10 фото того, как похорошели люди с возрастом

Помните сказку про гадкого утёнка? Когда в детстве все его обижали за некрасивую внешность, а повзрослев, он стал прекрасным лебедем. Такое бывает не только в сказках. Очень часто отличающиеся по внешности люди, которые столкнулись с буллингом в школе из-за своего веса, роста, странной одежды или прически к 20-30 годам расцветают и даже становятся знаменитостями. Мы нашли подборку обычных людей, которых время изменило в лучшую сторону. А вы сравнивали свои фото в детстве и сейчас?

1. Из 10 в 20


minjewe 

2. Из 15 в 30


HonorReigns 

3. Из 13 в 25


Mawldee 

5. Из 8 в 30. 


Veprovamarmelada 

6. Из 13 в 21


HonorReigns 

7. Из 16 в 25


ChickenLegends 

8. 21 и 33 года


Laterafterdinner 

9. В 6 классе и в 21 года


dfish357 

10. Из 15 в 28


josh_e_pants 



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Помните сказку про гадкого утёнка? Когда в детстве все его обижали за некрасивую внешность, а повзрослев, он стал прекрасным лебедем. Такое бывает не только в...
 
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