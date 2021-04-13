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Из гадкого утёнка в лебедя: 10 фото того, как похорошели люди с возрастом
Источник материала: ОНТ
Помните сказку про гадкого утёнка? Когда в детстве все его обижали за некрасивую внешность, а повзрослев, он стал прекрасным лебедем. Такое бывает не только в сказках. Очень часто отличающиеся по внешности люди, которые столкнулись с буллингом в школе из-за своего веса, роста, странной одежды или прически к 20-30 годам расцветают и даже становятся знаменитостями. Мы нашли подборку обычных людей, которых время изменило в лучшую сторону. А вы сравнивали свои фото в детстве и сейчас?
1. Из 10 в 20
2. Из 15 в 30
3. Из 13 в 25
5. Из 8 в 30.
6. Из 13 в 21
7. Из 16 в 25
8. 21 и 33 года
9. В 6 классе и в 21 года
10. Из 15 в 28
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Помните сказку про гадкого утёнка? Когда в детстве все его обижали за некрасивую внешность, а повзрослев, он стал прекрасным лебедем. Такое бывает не только в...
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