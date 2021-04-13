ООН: мир ждёт эра пандемий

Источник материала: ОНТ

Эру пандемий предрекли человечеству эксперты ООН. Основной угрозой распространения новых опасных вирусов они называют деятельность человека.

По оценке ученых, в мире существует свыше 1,5 млн вирусов, ещё не известных науке. Половина из них может вызвать новые вспышки заболеваний.

Из-за нарушений экосистем в последние десятилетия участились случаи передачи опасных вирусов от животных к людям. Каждый год около пяти болезней пересекают видовой барьер и атакуют человека.

Чтобы предотвратить будущие пандемии, ООН призывает сократить вырубки лесов, торговлю дикими животными и в целом вмешательство в природу. Это поможет избежать и человеческих жертв, и экономического ущерба.

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