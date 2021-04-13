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ООН: мир ждёт эра пандемий
Источник материала: ОНТ
Эру пандемий предрекли человечеству эксперты ООН. Основной угрозой распространения новых опасных вирусов они называют деятельность человека.
По оценке ученых, в мире существует свыше 1,5 млн вирусов, ещё не известных науке. Половина из них может вызвать новые вспышки заболеваний.
Из-за нарушений экосистем в последние десятилетия участились случаи передачи опасных вирусов от животных к людям. Каждый год около пяти болезней пересекают видовой барьер и атакуют человека.
Чтобы предотвратить будущие пандемии, ООН призывает сократить вырубки лесов, торговлю дикими животными и в целом вмешательство в природу. Это поможет избежать и человеческих жертв, и экономического ущерба.
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Эру пандемий предрекли человечеству эксперты ООН. Основной угрозой распространения новых опасных вирусов они называют деятельность человека. По оценке ученых, в...
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