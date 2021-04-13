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Продовольственная безопасность Украины находится под угрозой

13.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продовольственная безопасность Украины находится под угрозой

Серьезная угроза нависла и над продовольственной безопасностью Украины. Эксперты бьют тревогу – сельхозпроизводство падает, по некоторым видам продукции аграрная страна превращается в чистого импортера.

В прошлом году сельхозпроизводство в Украине упало на 11,5%. Стремительными темпами сокращаться поголовье скота. Что уже в недалеком будущем грозит банкротством молочной отрасли.

Массированный импорт «молочки» из Европы разоряет украинских производителей. На днях полтора десятка крупных украинских компаний направили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства письмо с требование расследовать бесконтрольный импорт, который лишает отечественную отрасль прибыли и рабочих мест.

К слову, около трети всего объема продуктов питания страна закупает у Польши. Варшаве такая ситуация во всех отношениях выгодна. С одной стороны – Украина – это крупный рынок сбыта, с другой – стабильный поставщик дешевой рабочей силы.

Разорившиеся украинские крестьяне, в конечном итоге, едут на заработки в соседнюю Польшу. 

 

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Серьезная угроза нависла и над продовольственной безопасностью Украины. Эксперты бьют тревогу – сельхозпроизводство падает, по некоторым видам продукции...
 
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