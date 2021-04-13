|
Продовольственная безопасность Украины находится под угрозой
Источник материала: ОНТ
Серьезная угроза нависла и над продовольственной безопасностью Украины. Эксперты бьют тревогу – сельхозпроизводство падает, по некоторым видам продукции аграрная страна превращается в чистого импортера.
В прошлом году сельхозпроизводство в Украине упало на 11,5%. Стремительными темпами сокращаться поголовье скота. Что уже в недалеком будущем грозит банкротством молочной отрасли.
Массированный импорт «молочки» из Европы разоряет украинских производителей. На днях полтора десятка крупных украинских компаний направили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства письмо с требование расследовать бесконтрольный импорт, который лишает отечественную отрасль прибыли и рабочих мест.
К слову, около трети всего объема продуктов питания страна закупает у Польши. Варшаве такая ситуация во всех отношениях выгодна. С одной стороны – Украина – это крупный рынок сбыта, с другой – стабильный поставщик дешевой рабочей силы.
Разорившиеся украинские крестьяне, в конечном итоге, едут на заработки в соседнюю Польшу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезная угроза нависла и над продовольственной безопасностью Украины. Эксперты бьют тревогу – сельхозпроизводство падает, по некоторым видам продукции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)