Продовольственная безопасность Украины находится под угрозой

Источник материала: ОНТ

Серьезная угроза нависла и над продовольственной безопасностью Украины. Эксперты бьют тревогу – сельхозпроизводство падает, по некоторым видам продукции аграрная страна превращается в чистого импортера.

В прошлом году сельхозпроизводство в Украине упало на 11,5%. Стремительными темпами сокращаться поголовье скота. Что уже в недалеком будущем грозит банкротством молочной отрасли.

Массированный импорт «молочки» из Европы разоряет украинских производителей. На днях полтора десятка крупных украинских компаний направили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства письмо с требование расследовать бесконтрольный импорт, который лишает отечественную отрасль прибыли и рабочих мест.

К слову, около трети всего объема продуктов питания страна закупает у Польши. Варшаве такая ситуация во всех отношениях выгодна. С одной стороны – Украина – это крупный рынок сбыта, с другой – стабильный поставщик дешевой рабочей силы.

Разорившиеся украинские крестьяне, в конечном итоге, едут на заработки в соседнюю Польшу.

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