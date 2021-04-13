В Германии и Эстонии заговорили о выходе из Евросоюза

Источник материала: ОНТ

Европейское единство рискует не выдержать испытание кризисом. И речь не только о пандемии и преодолении её последствий. О выходе из ЕС заговорили в Германии и Эстонии.

Немецкая партия правых «Альтернатива для Германии» представила программу, в которой главным пунктом стало требование вывести страну из состава Евросоюза. С этой программой «правые» намерены пойти на выборы в Бундестаг в сентябре.

Среди прочего «Альтернатива» предлагает запретить переселение в Германию любых родственников принятых в стране беженцев. И этот пункт может гарантировать «правым» серьезную поддержку избирателей.

Большинство немцев недовольны миграционной политикой правящего блока. Они уверены, что беженцы зачастую обманом проникают в страну, не соблюдают законы, а немецкие налогоплательщики вынуждены их содержать.

Подписи за выход из Евросоюза начали собирать и в Эстонии. Соответствующая петиция появилась на сайте общественных инициатив. Если документ наберет в поддержку тысячу голосов, то, по закону, вопрос должен быть вынесен на обсуждение парламента.

Эстонцы считают, что евроинтеграция убила национальную экономику и, в первую очередь, сельское хозяйство страны.

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