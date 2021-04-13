ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Германии и Эстонии заговорили о выходе из Евросоюза

13.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Германии и Эстонии заговорили о выходе из Евросоюза

Европейское единство рискует не выдержать испытание кризисом. И речь не только о пандемии и преодолении её последствий. О выходе из ЕС заговорили в Германии и Эстонии.

Немецкая партия правых «Альтернатива для Германии» представила программу, в которой главным пунктом стало требование вывести страну из состава Евросоюза. С этой программой «правые» намерены пойти на выборы в Бундестаг в сентябре.

Среди прочего «Альтернатива» предлагает запретить переселение в Германию любых родственников принятых в стране беженцев. И этот пункт может гарантировать «правым» серьезную поддержку избирателей.

Большинство немцев недовольны миграционной политикой правящего блока. Они уверены, что беженцы зачастую обманом проникают в страну, не соблюдают законы, а немецкие налогоплательщики вынуждены их содержать.

Подписи за выход из Евросоюза начали собирать и в Эстонии. Соответствующая петиция появилась на сайте общественных инициатив. Если документ наберет в поддержку тысячу голосов, то, по закону, вопрос должен быть вынесен на обсуждение парламента.

Эстонцы считают, что евроинтеграция убила национальную экономику и, в первую очередь, сельское хозяйство страны.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейское единство рискует не выдержать испытание кризисом. И речь не только о пандемии и преодолении её последствий. О выходе из ЕС заговорили в Германии и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политические беженцы могут рассматривать свои дела в судах универсальной юрисдикции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by