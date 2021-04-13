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В Euronews узнали о закрытии канала в Беларуси из СМИ

13.04.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Euronews прокомментировали закрытие канала в Беларуси.

«Мы глубоко сожалеем о принятом властями Беларуси решении приостановить с 12 апреля 2021 года вещание телеканала Euronews на территории этой страны. Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах - о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ», - говорится в комментарии телеканала.

В Euronews обещают сделать все возможное для того, чтобы его аудитория в Беларуси очень скоро снова получила доступ к телевизионной версии канала.

А пока зрители могут продолжать следить за новостями Euronews на цифровых платформах.

Министерство информации 12 апреля исключило телеканал Euronews из списка иностранных средств массовой информации, которым разрешено распространение в Беларуси. На сайте ведомства сообщалось, что срок действия ранее выданного Euronews разрешения на вещание в Беларуси истек.

 
Теги: Новости
 
 
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В Euronews прокомментировали закрытие канала в Беларуси.
 
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