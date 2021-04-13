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Microsoft покупает разработчика искусственного интеллекта Nuance за $20 млрд

13.04.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Техгигант Microsoft покупает за $19,6 млрд долларов компанию Nuance Communications, которая работает с искусственным интеллектом и распознаванием речи - компания хочет увеличить присутствие на рынке здравоохранения. Об этом сообщает Bloomberg.

Поглощение Nuance позволит Microsoft увеличить свое присутствие на рынке здравоохранения, а именно в части применения искусственного интеллекта. До соглашению компании сотрудничали в течение двух лет.

Акции Nuance Communications в этом году выросли на 3,4%. Разработки данной компании легли в основу ассистента от Apple - Siri. Капитализация компании - около $13 млрд. В прошлом году она получила 1,5 миллиарда долларов прибыли.

Microsoft покупает 350 млн акций Nuance, $56 каждая. По данным компании, приобретение сократит прибыли Microsoft на 1% в этом году, но вызовет рост в уже следующем.

Техкомпания стремится разработать такое программное обеспечение, которое бы лишило врачей потребности записывать слова пациентов и могло помочь лучше прогнозировать потребности последних. Это является одним из аспектов, над которым компании работали в течение двух лет.

Поскольку ИИ учится распознавать речь и делать прогнозы, со временем разработчики могут создать технологию, которая упростит поиск по ключевым словам в медкарточках и улучшит точность медицинских прогнозов.

Другое направление, по которому работали компании - телемедицина.

 
 
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Техгигант Microsoft покупает за $19,6 млрд долларов компанию Nuance Communications, которая работает с искусственным интеллектом и распознаванием речи - компания хочет увеличить...
 
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