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Сколько стоит сайт для нового бизнеса
13.04.2021 09:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сколько стоит создание сайта? А сколько это займет времени? Эти 2 вопроса первыми приходят в голову каждому, кто решился на запуск своего проекта. Три владельца бизнеса поделились историями создания своих сайтов в 2021 году. Оказалось, выйти в онлайн можно практически бесплатно. Но есть нюансы.
Алеся Ольгина
Бюджет: 242 BYN
Мой основной бизнес — организация мероприятий. С приходом пандемии стало намного меньше проектов и больше свободного времени. Решила посвятить его идее, которая давно ждала своего часа — онлайн-школа для будущих ивент-менеджеров.
Сайт был нужен сразу, поскольку мы сделали ставку на онлайн-продвижение, к тому же значительная часть нашей аудитории находится за пределами Беларуси. Подрядчика нашли по рекомендации знакомых, которые ранее успешно запустили схожий проект.
Сайт сделан на конструкторе, время на разработку — всего около 2 недель. От нас потребовался только бриф, тексты и фотоматериалы.
Доменное имя в зоне .online обошлось всего в 7,5 BYN на
До начала работы над сайтом часто кажется, что это займет огромное количество сил и выльется в круглую сумму. Времена изменились и все стало намного проще. Уверена, что благодаря сайту мы максимально автоматизируем работу и привлечем новых клиентов
Дмитрий Альфер
Мое агентство занимается созданием и развитием личного бренда для собственников бизнеса и топ-персон, а также продвижением продуктов, услуг, бизнес-идей. Было бы очень странно оказывать маркетинговые услуги, в том числе и на онлайн-каналах, и не иметь сайта.
Изначально думал обращаться к подрядчику, чтобы сделать сайт на конструкторе Tilda. В итоге решил попробовать все сделать самостоятельно: сайт технически простой, процесс создания творческий, особых знаний не нужно, к тому же такой опыт точно пригодится в будущем.
Нашел отличный шаблон, освоил встроенные инструменты. Тексты написал сам за пару часов — благо, за плечами 4 года работы главным редактором.
Какие есть возможности у конструктора и что понравилось больше всего:
Я руководствовался принципом достаточности. У меня простой сайт-визитка, в то же время, нужна определенная функциональность: возможность подключения CRM, интернет-эквайринга, нескольких плагинов, возможность выгрузки сайта для размещения на белорусских серверах.
Купил домен в зоне .by за 33 BYN и синоним в зоне .live за 80 BYN. Второй домен alfer.live созвучен имени в социальных сетях и блогах. Кроме того, получится красивая почта в своем домене вида mail@alfer.live.
Сергей Скирук
В 2000 году я открыл свой первый магазин рыболовных снастей. А интернет-магазин появился только в марте 2021 года. Он еще совсем свежий и мы вносим косметические правки, наполняем его контентом.
В необходимости сайта меня убедили разработчики: просто раздался звонок и предложили сделать сайт. Сам я человек далекий от технологий и вряд ли стал бы этим заниматься. Но, раз все уже работают онлайн, значит пора и нам.
На создание онлайн-магазина ушло почти 5 месяцев. Правда я думал, что это займет несколько часов. Словил себя на мысли, что за это время я бы успел открыть еще несколько торговых точек в городе, но везде своя специфика. Разумеется, ожидаю повышения продаж.
Если вы хотите получить сайт всего за несколько часов и не потратить деньги на разработчиков, все можно сделать самостоятельно. Знаний в области дизайна и программирования не потребуется. Достаточно купить пакетную услугу «
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Алеся Ольгина Руководитель школы ивент-менеджеров school-event.online
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