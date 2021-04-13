Сколько стоит сайт для нового бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Сколько стоит создание сайта? А сколько это займет времени? Эти 2 вопроса первыми приходят в голову каждому, кто решился на запуск своего проекта. Три владельца бизнеса поделились историями создания своих сайтов в 2021 году. Оказалось, выйти в онлайн можно практически бесплатно. Но есть нюансы.

Алеся Ольгина

Руководитель школы ивент-менеджеров

school-event.online

Бюджет: 242 BYN

Домены и хостинг: 17,5 BYN

Время: 2 недели

Мой основной бизнес — организация мероприятий. С приходом пандемии стало намного меньше проектов и больше свободного времени. Решила посвятить его идее, которая давно ждала своего часа — онлайн-школа для будущих ивент-менеджеров.

Сайт был нужен сразу, поскольку мы сделали ставку на онлайн-продвижение, к тому же значительная часть нашей аудитории находится за пределами Беларуси. Подрядчика нашли по рекомендации знакомых, которые ранее успешно запустили схожий проект.

Сайт сделан на конструкторе, время на разработку — всего около 2 недель. От нас потребовался только бриф, тексты и фотоматериалы.

Доменное имя в зоне .online обошлось всего в 7,5 BYN на сайте hoster.by , хостинг — 10 BYN в месяц. Скоро планируем купить и домен .BY для оффлайн-версии проекта.

До начала работы над сайтом часто кажется, что это займет огромное количество сил и выльется в круглую сумму. Времена изменились и все стало намного проще. Уверена, что благодаря сайту мы максимально автоматизируем работу и привлечем новых клиентов





Дмитрий Альфер

Руководитель маркетингового агентства



Бюджет: 0 BYN

Домены и хостинг: 123 BYN

Время: 3 недели

Мое агентство занимается созданием и развитием личного бренда для собственников бизнеса и топ-персон, а также продвижением продуктов, услуг, бизнес-идей. Было бы очень странно оказывать маркетинговые услуги, в том числе и на онлайн-каналах, и не иметь сайта.

Изначально думал обращаться к подрядчику, чтобы сделать сайт на конструкторе Tilda. В итоге решил попробовать все сделать самостоятельно: сайт технически простой, процесс создания творческий, особых знаний не нужно, к тому же такой опыт точно пригодится в будущем.

Нашел отличный шаблон, освоил встроенные инструменты. Тексты написал сам за пару часов — благо, за плечами 4 года работы главным редактором.

Какие есть возможности у конструктора и что понравилось больше всего:

— быстрое создание и добавление новых страниц;

— простое внесение изменений на сайт;

— множество вариантов дизайна под разные цели;

— оперативная реакция службы поддержки;

— хороший функционал для формирования и ведения воронки продаж.

Я руководствовался принципом достаточности. У меня простой сайт-визитка, в то же время, нужна определенная функциональность: возможность подключения CRM, интернет-эквайринга, нескольких плагинов, возможность выгрузки сайта для размещения на белорусских серверах.

Купил домен в зоне .by за 33 BYN и синоним в зоне .live за 80 BYN. Второй домен alfer.live созвучен имени в социальных сетях и блогах. Кроме того, получится красивая почта в своем домене вида mail@alfer.live.

Подробнее о самостоятельном создании сайта

Сергей Скирук

Владелец сети магазинов для рыбалки ribazhor.by



Бюджет: 2200 BYN

Домены и хостинг: 55 BYN

Время: 5 месяцев

В 2000 году я открыл свой первый магазин рыболовных снастей. А интернет-магазин появился только в марте 2021 года. Он еще совсем свежий и мы вносим косметические правки, наполняем его контентом.

В необходимости сайта меня убедили разработчики: просто раздался звонок и предложили сделать сайт. Сам я человек далекий от технологий и вряд ли стал бы этим заниматься. Но, раз все уже работают онлайн, значит пора и нам.

На создание онлайн-магазина ушло почти 5 месяцев. Правда я думал, что это займет несколько часов. Словил себя на мысли, что за это время я бы успел открыть еще несколько торговых точек в городе, но везде своя специфика. Разумеется, ожидаю повышения продаж.

Если вы хотите получить сайт всего за несколько часов и не потратить деньги на разработчиков, все можно сделать самостоятельно. Знаний в области дизайна и программирования не потребуется. Достаточно купить пакетную услугу « Быстрый старт », которая уже включает конструктор сайтов, профессиональный хостинг и доменное имя.

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