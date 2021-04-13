«Написала мечту на майке — и вот что вышло». Как эта смелая девушка запускала необычную онлайн-школу английского

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героини материала

Алена Некрасова пришла в бизнес по простой причине ― никто не хотел платить ей $ 1000 в найме, когда она была выпускницей. В 2017 году девушка открыла школу иностранных языков «ЧАО-БАЙ» . Но жизнь привела ее к решению, что школа должна работать и онлайн ― и вот какую платформу для изучения английского языка она запустила пару месяцев назад.

— О работе онлайн я задумалась в далеком 2016 году, когда я поехала учиться в Италию и хотела продолжить работать репетитором, которым была в Беларуси на протяжении 3 лет. Клиенты хотели меня видеть их преподавателем ― так я стала давать уроки онлайн.

В Италии в соседней со мной комнате жила директор онлайн-школы итальянского языка. На тот момент я не понимала, что это такое. Была уверена, что это нечто несерьезное, ничего не имеющее общего с настоящим бизнесом, а главное — эффективным обучением. Но долгие месяцы общения с той самой коллегой позволили мне посмотреть на онлайн-обучение с другой стороны.

В 2017 я вернулась в Беларусь и открыла школу английского. Аренда трех офисов, найм 20 работников, создание сайта, реклама, первые клиенты… Но прошло 2 года ― и я сделала эту майку.



Фото из архива героини материала

Так порекомендовал сделать Игорь Манн на конференции, на которую я попала. Он сказал: если вы о чем-то мечтаете, то должны окружить себя этим, например, написать мечту на майке. Что я и сделала.

Дальше начались переговоры и вопросы о деньгах с большим количеством нулей. Мама-мия! Какие суммы я тогда услышала! Мечта о создании онлайн-платформы казалась несбыточной. Прошло еще 2 года. В апреле я заканчиваю курс MBA, который поменял мое отношению к бизнесу и мышление. Пришла новая я ― с новыми знаниями, которые позволили решиться на онлайн-платформу…



Фото из архива героини материала

В 2020 году мы приобрели коробочное решение, которое позволяет создавать обучающие программы по английскому. Работали всем составом — 20 человек. В создание платформы мы вложили все заработанные средства и даже больно считать, сколько это стоило.

Какая онлайн-платформа у нас получилась?

Если вкратце объяснить, что такое онлайн-платформа «ЧАО-БАЙ» , я бы сказала так ― это очень просто, интересно, коммуникативно, доступно и эффективно. И это одна из первых среди белорусских школ английского языка интерактивная онлайн-платформа.



Скриншот из онлайн-платформы

Виртуальные классы, интуитивно понятный интерфейс, удобная площадка для синхронной работы с видео, аудио и текстами, интегрированные игры, поддержка на всех устройствах… Студент на нашей платформе ― полноценный игрок и деятель. Он сам может запускать и останавливать видео и аудио, перетаскивать слова в слоты, переворачивать страницы контента. На платформе можно играть, рисовать, слушать музыку и смотреть видео, заносить слова в специальный словарь, ставить звезды преподавателям и переписываться в чате с одногруппниками.

Это прекрасная работа в группах, где вы видите своих коллег в хорошем качестве. Это абсолютное НЕТ pdf-файлам, скринам и расшаренным экранам в Zoom или Skype. Это целый мир английского языка в одном месте. А в комплексе с профессиональным преподавателем — это просто бомба!



Фото из архива героини материала

Мы стартовали в декабре 2020 и сейчас с нами онлайн учится 150 человек! Дальше мы планируем подтянуть всех студентов нашей школы ― сейчас у нас их 200.

В нашем портфеле корпоративных клиентов больше 25 компаний. Мы имеем опыт работы с маленьким и средним бизнесом, а также с крупными компаниями, такими как На связи, Белвнешреклама и др. Много работаем с представителями IT сферы.

Почти все корпоративные клиенты занимаются на платформе. Оффлайн ушёл, так как сейчас часто сотрудники компаний работают удалённо. И английский, это кстати, не только инструмент для работы, но и очень хороший тимбилдинг, чтобы все не забывали, как выглядят их коллеги, а ещё и узнавали друг друга со стороны личности, а не работы.

Но все ли так радужно? Конечно, нет!

Когда мы все больше и больше обкатываем платформу, встречаются моменты, над которыми приходится работать.

Наша учебная программа не до конца выверена и на ней встречаются грамматические ошибки, поэтому мы предупреждаем клиентов об этом. Они ищут ошибки в текстах и, если находят, высылают нам, а мы — в техподдержку. Конечно, это не дело, поэтому сейчас мы программу обновляем.

Вторая сложность ― видеосвязь, которая иногда «виснет». Конечно, это неприятно, но мы уже быстро поняли, что надо мгновенно реагировать, и поэтому при малейшей задержке преподаватель сразу переходит на Zoom.





Сколько это нам стоило?

Не считая самой платформы, это…

1. Реклама — $ 3900 в год, а именно:

SEO оптимизация — $ 600

Google adwords — $ 1800

Настройки и сопровождение рекламы — $ 900

Агрегаторы — $ 600

2. Оплата за аккаунты Zoom — $ 600 в год. На платформе есть собственный видеосервис, но из-за нестабильной связи мы решили купить еще и подписку на Zoom

3. Обучение и тренинги для сотрудников (с учетом обучения руководителя на программе MBA) — $ 13 200 в год

4. Работа с сайтом — $ 1300 за год, а именно:

Разработка и создание лендингов: $ 1050

Верстка — $ 250

5. Зарплата сотрудников — 51% от выручки

Как мы привлекаем учеников?

Мы привлекаем наших студентов всеми доступными и недоступными методами…

Но самый действенный ― сарафанное радио

Неплохо работает размещение в каталогах/агрегаторах, где продвигаются курсы английского языка

Третий инструмент, который мы полностью «переделываем» — контекстная реклама. Прошлый опыт был неэффективен, и теперь мы запускаем все заново

Четвертый — это SEO-продвижение, мы только начали этим заниматься, поэтому результатов пока нет.

Наши конкуренты ― это действительно крупные языковые школы. В чем наше преимущество? Очень просто. У нас пока небольшие масштабы, поэтому каждый наш преподаватель ― это алмаз, который мы искали так тщательно и долго, что порой казалось, уже не найдем. Я могу сказать «нет» 100 кандидатам на первом этапе и 50 — на втором. Наша команда ― это ЛЮДИ с большой буквы, по всем вопросам. Профессионалы, творческие, добрые, отзывчивые, развивающиеся. Мне не стыдно ни за одного из них. Я не верю в то, что в крупных языковых школах преподаватели отвечают тем, требованиям, которые выставляем мы.



Фото из архива героини материала

Второе ― мы белорусская компания. Если что-то не так, ученик может взять и приехать к нам в офис на Академии наук.

А также мы конкурируем за счет новых образовательных программ ― стараемся делать их разнообразными и без PDF. А еще планируем создавать узкопрофильные курсы по искусству, блогерам, литературе…

«Мы поняли, что у нас более высокие цели»

Раньше цель нашей школы фокусировалась на нас, нашем видении, и, конечно, результатах клиентов. После того как мы приняли решение уходить в онлайн, мы поняли, что теперь есть более высокие цели. Когда ты знаешь английский ― ты свободен. Ведь ты можешь встроиться в любую международную систему, найти работу в любой стране или просто без ограничений выбирать любой фильм на Netflix.



Фото из архива героини материала

С такой глобальной целью работы и расходов становится больше ― новые форматы сайта, каналы сбыта, формирование корпоративной культуры, супер квалифицированные сотрудники… Закончу прекрасной фразой, которую я услышала на обучении и которая стала моим личным слоганом: «Целься в Луну и будешь среди звезд!». Теперь только так и только вперед!

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