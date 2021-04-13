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«Написала мечту на майке — и вот что вышло». Как эта смелая девушка запускала необычную онлайн-школу английского
13.04.2021 09:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Алена Некрасова пришла в бизнес по простой причине ― никто не хотел платить ей $ 1000 в найме, когда она была выпускницей. В 2017 году девушка открыла школу иностранных языков
— О работе онлайн я задумалась в далеком 2016 году, когда я поехала учиться в Италию и хотела продолжить работать репетитором, которым была в Беларуси на протяжении 3 лет. Клиенты хотели меня видеть их преподавателем ― так я стала давать уроки онлайн.
В Италии в соседней со мной комнате жила директор онлайн-школы итальянского языка. На тот момент я не понимала, что это такое. Была уверена, что это нечто несерьезное, ничего не имеющее общего с настоящим бизнесом, а главное — эффективным обучением. Но долгие месяцы общения с той самой коллегой позволили мне посмотреть на онлайн-обучение с другой стороны.
В 2017 я вернулась в Беларусь и открыла школу английского. Аренда трех офисов, найм 20 работников, создание сайта, реклама, первые клиенты… Но прошло 2 года ― и я сделала эту майку.
Так порекомендовал сделать Игорь Манн на конференции, на которую я попала. Он сказал: если вы о чем-то мечтаете, то должны окружить себя этим, например, написать мечту на майке. Что я и сделала.
Дальше начались переговоры и вопросы о деньгах с большим количеством нулей. Мама-мия! Какие суммы я тогда услышала! Мечта о создании онлайн-платформы казалась несбыточной. Прошло еще 2 года. В апреле я заканчиваю курс MBA, который поменял мое отношению к бизнесу и мышление. Пришла новая я ― с новыми знаниями, которые позволили решиться на онлайн-платформу…
В 2020 году мы приобрели коробочное решение, которое позволяет создавать обучающие программы по английскому. Работали всем составом — 20 человек. В создание платформы мы вложили все заработанные средства и даже больно считать, сколько это стоило.
Какая онлайн-платформа у нас получилась?
Если вкратце объяснить, что такое онлайн-платформа
Виртуальные классы, интуитивно понятный интерфейс, удобная площадка для синхронной работы с видео, аудио и текстами, интегрированные игры, поддержка на всех устройствах… Студент на нашей платформе ― полноценный игрок и деятель. Он сам может запускать и останавливать видео и аудио, перетаскивать слова в слоты, переворачивать страницы контента. На платформе можно играть, рисовать, слушать музыку и смотреть видео, заносить слова в специальный словарь, ставить звезды преподавателям и переписываться в чате с одногруппниками.
Это прекрасная работа в группах, где вы видите своих коллег в хорошем качестве. Это абсолютное НЕТ pdf-файлам, скринам и расшаренным экранам в Zoom или Skype. Это целый мир английского языка в одном месте. А в комплексе с профессиональным преподавателем — это просто бомба!
Мы стартовали в декабре 2020 и сейчас с нами онлайн учится 150 человек! Дальше мы планируем подтянуть всех студентов нашей школы ― сейчас у нас их 200.
В нашем портфеле корпоративных клиентов больше 25 компаний. Мы имеем опыт работы с маленьким и средним бизнесом, а также с крупными компаниями, такими как На связи, Белвнешреклама и др. Много работаем с представителями IT сферы.
Но все ли так радужно? Конечно, нет!
Когда мы все больше и больше обкатываем платформу, встречаются моменты, над которыми приходится работать.
Наша учебная программа не до конца выверена и на ней встречаются грамматические ошибки, поэтому мы предупреждаем клиентов об этом. Они ищут ошибки в текстах и, если находят, высылают нам, а мы — в техподдержку. Конечно, это не дело, поэтому сейчас мы программу обновляем.
Вторая сложность ― видеосвязь, которая иногда «виснет». Конечно, это неприятно, но мы уже быстро поняли, что надо мгновенно реагировать, и поэтому при малейшей задержке преподаватель сразу переходит на Zoom.
Сколько это нам стоило?
Не считая самой платформы, это…
1. Реклама — $ 3900 в год, а именно:
2. Оплата за аккаунты Zoom — $ 600 в год. На платформе есть собственный видеосервис, но из-за нестабильной связи мы решили купить еще и подписку на Zoom
3. Обучение и тренинги для сотрудников (с учетом обучения руководителя на программе MBA) — $ 13 200 в год
4. Работа с сайтом — $ 1300 за год, а именно:
5. Зарплата сотрудников — 51% от выручки
Как мы привлекаем учеников?
Мы привлекаем наших студентов всеми доступными и недоступными методами…
Наши конкуренты ― это действительно крупные языковые школы. В чем наше преимущество? Очень просто. У нас пока небольшие масштабы, поэтому каждый наш преподаватель ― это алмаз, который мы искали так тщательно и долго, что порой казалось, уже не найдем. Я могу сказать «нет» 100 кандидатам на первом этапе и 50 — на втором. Наша команда ― это ЛЮДИ с большой буквы, по всем вопросам. Профессионалы, творческие, добрые, отзывчивые, развивающиеся. Мне не стыдно ни за одного из них. Я не верю в то, что в крупных языковых школах преподаватели отвечают тем, требованиям, которые выставляем мы.
Второе ― мы белорусская компания. Если что-то не так, ученик может взять и приехать к нам в офис на Академии наук.
А также мы конкурируем за счет новых образовательных программ ― стараемся делать их разнообразными и без PDF. А еще планируем создавать узкопрофильные курсы по искусству, блогерам, литературе…
«Мы поняли, что у нас более высокие цели»
Раньше цель нашей школы фокусировалась на нас, нашем видении, и, конечно, результатах клиентов. После того как мы приняли решение уходить в онлайн, мы поняли, что теперь есть более высокие цели. Когда ты знаешь английский ― ты свободен. Ведь ты можешь встроиться в любую международную систему, найти работу в любой стране или просто без ограничений выбирать любой фильм на Netflix.
С такой глобальной целью работы и расходов становится больше ― новые форматы сайта, каналы сбыта, формирование корпоративной культуры, супер квалифицированные сотрудники… Закончу прекрасной фразой, которую я услышала на обучении и которая стала моим личным слоганом: «Целься в Луну и будешь среди звезд!». Теперь только так и только вперед!
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«Написала мечту на майке — и вот что вышло». Как эта смелая девушка запускала необычную онлайн-школу английского
Алена Некрасова пришла в бизнес по простой причине ― никто не хотел платить ей $ 1000 в найме, когда она была выпускницей. В 2017 году девушка открыла школу иностранных...
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