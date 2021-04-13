Станет ли визит в Баку внешнеполитическим прорывом для Лукашенко?









На неделе Лукашенко отправляется в Азербайджан. Сколько он там пробудет – неизвестно. Пул первого сообщает, что Лукашенко и Алиев проведут две встречи: неформальная – сразу по прибытии в Баку, вторая, уже официальная, запланирована на 14 апреля.





Продекларированная тема переговоров – расширение торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Правда, суть “нового содержания” не раскрывается.





побеседовала с политическим обозревателем Романом Яковлевским. С чем и за чем Лукашенко летит в Баку? Об этом Беларуская праўдас политическим обозревателем





–13 апреля Лукашенко совершит визит в Азербайджан. Это второй зарубежный визит Лукашенко после 9 августа 2020 года. Азербайджан признал Лукашенко легитимным руководителем Беларуси?





-Судя по официальному сообщению беларуской стороны, данный визит не является официальным, а рабочим. То есть по протоколу он значительно ниже по статусу и не предполагает подписания каких-то важных межгосударственных документов. Но, исходя из практики международных встреч беларуского правителя, руководители обеих стран могут договориться и устно о чем то неизвестном широкому кругу. А что касается признания легитимности Лукашенко, то Азербайджан ее признал. Иначе не было бы даже и такого рабочего визита.





–По официальным сообщениям, у Александра Лукашенко состоятся сразу две встречи с Ильхамом Алиевым. Обычно руководителям государств хватает и одной встречи для обсуждения назревших вопросов. Какие проблемы могут обсуждаться в Баку?





-Видимо, круг вопросов, которые Лукашенко намерен обсудить в Баку настолько разносторонен, что две намеченные встречи будут разные по тематике. И если на одной из них будут говорить на финансовые темы, столь важные для Минска , то на другой, менее прозрачной, речь будет идти, про важную для Баку ситуацию в регионе после его победы в Нагорном Карабахе. По информации из Еревана, должна быть затронута и тема возникших претензий Баку к качеству поставленных «Полонезов». О них разговоры затухли. Следует также отметить, что Армения ведь проиграла войну, будучи союзником Беларуси по ОДКБ. Нельзя сказать уверенно о твердой поддержке Армении и остальных союзников по ОДКБ. Разве что только РФ смогла разыграть свой миротворческий пасьянс вокруг Карабаха. Так что можно ожидать очередных оригинальных рассуждений на заданную тему беларуского партнера Азербайджана по реликтовому Движению неприсоединения. Ведь насколько известно, во время этого визита Лукашенко будет сопровождать его верный Макей. И местный агитпроп будет из всех сил стараться придать визиту вселенское значение. Не исключено, что он может вызвать и интересную реакцию армянского истэблишмента накануне парламентских выборов с отставкой премьера Пашиняна.





-В свое время, когда Россия перекрывала поставки нефти в Беларусь, именно Азербайджан протянул руку помощи Лукашенко. История повторяется?





– По моему, надо по-иному ставить вопрос о возможной помощи. Сегодня у Азербайджана свои большие финансовые и другие проблемы, связанные с последствиями карабахской войны. Так что в помощи и поддержке Баку нуждаются жители Нагорного Карабаха. И готовность помочь Беларуси может быть выражена в значительно меньшей мере, чем обнаруженные недавно месторождения нефти в самой Беларуси. А что касается российской нефти, то ее распорядители в РФ и других местах будут с большим интересом наблюдать за результатами бесед с беларускими гостями.







