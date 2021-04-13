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Ингушское духовенство запретило мусульманам операции с криптовалютой

13.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ингушское духовенство на собрании 12 апреля выступило против продажи и покупки криптовалюты, сообщает "Интерфакс" (interfax.ru) со ссылкой на представителя совета алимов региона.


"Имамы мечетей, известные богословы на заседании совета алимов обсудили финансовые операции с использованием криптовалют. После тщательного исследования вопроса и консультаций присутствующие пришли к единому мнению о запретности подобных действий для правоверного мусульманина", - сказал представитель.

При этом он уточнил, пишет credo.press, что речь идет о продаже и покупке нового платежного средства, то есть о любых операциях, связанных с криптовалютой.

Ранее первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы думского комитета по финансовому рынку заявила о необходимости скорейшего рассмотрения законопроекта о цифровой валюте в РФ. "Законопроектом о цифровой валюте, который сейчас представлен, мы отрегулируем те операции, которые можно проводить, и те, которые запрещены. Поэтому я думаю, что его нужно принять как можно быстрее, чтобы исключить правовую неопределенность", - сказала она.

Вопрос владения и обращения криптовалюты в РФ планировалось прописать ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах, он был принят 22 мая 2018 года в первом чтении и с тех пор проходит согласование.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ингушское духовенство на собрании 12 апреля выступило против продажи и покупки криптовалюты, сообщает "Интерфакс" (interfax.ru) со ссылкой на представителя совета алимов...
 
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