Иран приостанавливает сотрудничество с ЕС в борьбе с терроризом, оборотом наркотиков и по делам беженцев













заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Об этом, пишет oxu.az,в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.









"В ответ на действия ЕС мы приостанавливаем всеобъемлющие переговоры с Евросоюзом, включая диалог по правам человека, а также все сотрудничество, которое из этого вытекает, в области борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и по делам беженцев", - цитирует его слова пресс-служба ведомства.