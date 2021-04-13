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Иран приостанавливает сотрудничество с ЕС в борьбе с терроризом, оборотом наркотиков и по делам беженцев

13.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тегеран в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с Евросоюзом в области прав человека, в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и по делам беженцев, передает ТАСС.




Об этом, пишет oxu.az, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.


"В ответ на действия ЕС мы приостанавливаем всеобъемлющие переговоры с Евросоюзом, включая диалог по правам человека, а также все сотрудничество, которое из этого вытекает, в области борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и по делам беженцев", - цитирует его слова пресс-служба ведомства.
 
 
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Тегеран в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с Евросоюзом в области прав человека, в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и по...
 
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