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Мингорисполком не видит необходимости в переименовании улицы Маркса в улицу Василя Быкова. И вот почему
Источник материала: Партизан
Горожане получили коллективный ответ на свое обращение.
Они просили организовать общественное обсуждение по вопросу переименования улицы Маркса. Предлагались два альтернативных варианта названия: Подгорная, так она называлась раньше, звучало предложение и о переименовании этой улицы в улицу Василя Быкова,
Ответ на обращение подписал заместитель председателя Мингорисполкома.
Из ответа следует, что минские власти не видят необходимости в организации общественных обсуждений для того, чтобы улица Маркса стала улицей Быкова. А все потому что, «переименование элементов улично-дорожной сети создадут значительные неудобства гражданам и потребует финансовых затрат».
При этом, в Мингориспполкоме сообщают, что имя Василя Быкова значится в перечне имен для увековечивания в топонимике Минска.
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Мингорисполком не видит необходимости в переименовании улицы Маркса в улицу Василя Быкова. И вот почему
Горожане получили коллективный ответ на свое обращение.
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