Мингорисполком не видит необходимости в переименовании улицы Маркса в улицу Василя Быкова. И вот почему

пишет blizko.by. Они просили организовать общественное обсуждение по вопросу переименования улицы Маркса. Предлагались два альтернативных варианта названия: Подгорная, так она называлась раньше, звучало предложение и о переименовании этой улицы в улицу Василя Быкова,blizko.by.





Ответ на обращение подписал заместитель председателя Мингорисполкома.













Из ответа следует, что минские власти не видят необходимости в организации общественных обсуждений для того, чтобы улица Маркса стала улицей Быкова. А все потому что, «переименование элементов улично-дорожной сети создадут значительные неудобства гражданам и потребует финансовых затрат».