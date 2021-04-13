Стягивание войск РФ к границам с Украиной продлится до конца месяца, - разведка









Переброска войск рф, стягивание войск. Фото: Минобороны РФ





сообщает BBC News, получившие ответ на запрос от ГУР, пишет Фокус. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, переброска войск России может продлиться до конца апреля. Об этомBBC News, получившие ответ на запрос от ГУР,Фокус.





У границ Украины и в оккупированному Крыму находится 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из разных военных округов. По подсчетам журналистом, численность войск может составить от 11 до 14 тысяч российских военных.





"Начиная с 18 марта этого года силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районы. По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля", — рассказали в разведке.

Основные пункты дислокации, которые используют россияне — это полигон "Погоново" (Воронежская область), "Клинцы" (Брянская область) и "Опук" с "Ангарким" (оккупированный Крым).





Напомним, в разведке заявляли, что Россия наращивает ударную группировку на границе с Украиной. Количество перемещаемых войск наибольшее с 2014-2015 годов.





Журналистам удалось побывать на военном лагере РФ под Украиной. В нем находится более 500 единиц техники.





По данным расследований "псковские десантники" прибыли в район оккупированного Симферополя. Ранее на крымском мосту заметили большую колонну техники и артиллерии. Первый раз переброску САУ "Мста-С" через крымский мост заметили 31 марта.

7 апреля Колонну БТРов зафиксировали сначала в Ростове, а потом, вероятно, в Крыму.







