







— То, что наш клуб ликвидируется и поменяет название — неправда. Мы будем выступать во второй лиге, причем на нашем стадионе в Микашевичах, который сейчас приводится в порядок. Там укатали поле — оно будет в хорошем состоянии. Неделю назад к нам приезжали министр спорта Сергей Ковальчук и первый заместитель председателя федерации Юрий Вергейчик. Они все посмотрели. И сказали, что команда нужна — и что традиции надо сохранить. Так что спасибо федерации и Минспорта за поддержку. Люди переживают и действительно хотят, чтобы футбол развивался.





Кроме того, две команды нашего клуба продолжат выступать в юношеском чемпионате страны. Это наши дети, и бросать их мы не хотим. А главная команда укомплектована местными игроками. Мы сами решили сделать такой шаг назад. Ведь пока шли все выше и выше, растеряли всех своих футболистов. Поэтому нужно вернуться назад, начать с детского футбола и с инфраструктуры. Что касается Лунинца, то там будет выступать совсем другая команда, которая относится к местному райисполкому.



