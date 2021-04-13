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Андрей Бохно: "Гранит" не ликвидируется и название не меняет. Будем выступать во второй лиге в Микашевичах"

13.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель председателя футбольного клуба "Гранит" Андрей Бохно в кратком комментарии для football.by рассказал об изменениях, которые происходят в жизни команды.



— То, что наш клуб ликвидируется и поменяет название — неправда. Мы будем выступать во второй лиге, причем на нашем стадионе в Микашевичах, который сейчас приводится в порядок. Там укатали поле — оно будет в хорошем состоянии. Неделю назад к нам приезжали министр спорта Сергей Ковальчук и первый заместитель председателя федерации Юрий Вергейчик. Они все посмотрели. И сказали, что команда нужна — и что традиции надо сохранить. Так что спасибо федерации и Минспорта за поддержку. Люди переживают и действительно хотят, чтобы футбол развивался.

Кроме того, две команды нашего клуба продолжат выступать в юношеском чемпионате страны. Это наши дети, и бросать их мы не хотим. А главная команда укомплектована местными игроками. Мы сами решили сделать такой шаг назад. Ведь пока шли все выше и выше, растеряли всех своих футболистов. Поэтому нужно вернуться назад, начать с детского футбола и с инфраструктуры. Что касается Лунинца, то там будет выступать совсем другая команда, которая относится к местному райисполкому.
 
 
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Заместитель председателя футбольного клуба "Гранит" Андрей Бохно в кратком комментарии для football.by рассказал об изменениях, которые происходят в жизни команды.
 
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