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Матчи НХЛ и НБА перенесли из-за убийства афроамериканца
Источник материала: Tut.by
В воскресенье сотрудник полиции города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) выстрелил в 20-летнего афроамериканца Данте Райта при попытке задержания, позднее он скончался. Инцидент привел к
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба лиги. В заявлении НХЛ говорится, что решение принято «из уважения к общественности» на фоне гибели молодого афроамериканца при задержании полицией,
Национальная хоккейная лига выразила соболезнования семье и друзьям Данте Райта. Матч должен был пройти 13 апреля. В итоге встреча состоится 12 мая.
Аналогичное решение приняла Национальная баскетбольная ассоциация в отношении игры «Миннесота» — «Бруклин», которая должна была пройти в ночь на вторник.
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Инцидент привел к массовым протестам и беспорядкам.
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