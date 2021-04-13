Матчи НХЛ и НБА перенесли из-за убийства афроамериканца

Источник материала: Tut.by

В воскресенье сотрудник полиции города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) выстрелил в 20-летнего афроамериканца Данте Райта при попытке задержания, позднее он скончался. Инцидент привел к массовым протестам и беспорядкам .



Фото: Reuters

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба лиги. В заявлении НХЛ говорится, что решение принято «из уважения к общественности» на фоне гибели молодого афроамериканца при задержании полицией, пишет РБК.

Национальная хоккейная лига выразила соболезнования семье и друзьям Данте Райта. Матч должен был пройти 13 апреля. В итоге встреча состоится 12 мая.

Аналогичное решение приняла Национальная баскетбольная ассоциация в отношении игры «Миннесота» — «Бруклин», которая должна была пройти в ночь на вторник.