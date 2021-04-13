«Барселона» впервые стала самым дорогим клубом мира

Источник материала: Tut.by

Испанский футбольный клуб «Барселона» впервые в истории возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов в истории по версии журнала Forbes, пишет РБК.



Фото: Reuters

Каталонский клуб оценен в $ 4,76 млрд. Отмечается, что клуб получил наибольший доход за трансляции, так «Барселона» заработала $ 275 млн. При этом коммерческая прибыль клуба составила $ 377 млн.

На втором месте рейтинга расположился мадридский «Реал», в течение последних 16 лет команда пять раз возглавляла рейтинг журнала. «Королевский» клуб оценен в $ 4,75 млрд. При этом «Реал» остался лидером по размеру коммерческой прибыли, предполагается, что за 2019−2020 годы клуб заработал $ 424 млн на рекламе и работе со спонсорами.

Тройку лидеров замкнула «Бавария», мюнхенский клуб оценили в в $ 4,215. «Манчестер Юнайтед», который за последние 16 лет 11 раз становился лидером рейтинга Forbes, на этот раз расположился на четвертой строчке, клуб оценен в $ 4,2 млрд.

В десятку лидеров также вошли английские «Ливерпуль» ($ 4,1 млрд), «Манчестер Сити» ($ 4 млрд), «Челси» ($ 3,2 млрд), «Арсенал» ($ 2,8 млрд) и «Тоттенхэм» ($ 2,3 млрд), а также французский ПСЖ ($ 2,5 млрд).