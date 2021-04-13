ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Барселона» впервые стала самым дорогим клубом мира

13.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Испанский футбольный клуб «Барселона» впервые в истории возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов в истории по версии журнала Forbes, пишет РБК.


Фото: Reuters

Каталонский клуб оценен в $ 4,76 млрд. Отмечается, что клуб получил наибольший доход за трансляции, так «Барселона» заработала $ 275 млн. При этом коммерческая прибыль клуба составила $ 377 млн.

На втором месте рейтинга расположился мадридский «Реал», в течение последних 16 лет команда пять раз возглавляла рейтинг журнала. «Королевский» клуб оценен в $ 4,75 млрд. При этом «Реал» остался лидером по размеру коммерческой прибыли, предполагается, что за 2019−2020 годы клуб заработал $ 424 млн на рекламе и работе со спонсорами.

Тройку лидеров замкнула «Бавария», мюнхенский клуб оценили в в $ 4,215. «Манчестер Юнайтед», который за последние 16 лет 11 раз становился лидером рейтинга Forbes, на этот раз расположился на четвертой строчке, клуб оценен в $ 4,2 млрд.

В десятку лидеров также вошли английские «Ливерпуль» ($ 4,1 млрд), «Манчестер Сити» ($ 4 млрд), «Челси» ($ 3,2 млрд), «Арсенал» ($ 2,8 млрд) и «Тоттенхэм» ($ 2,3 млрд), а также французский ПСЖ ($ 2,5 млрд).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении 16 лет рейтинг Forbes возглавляли «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
 
Новости дня
Новости разные
 
Умный унитаз Xiaomi с подсветкой, экраном и сушкой оценили в 686 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by