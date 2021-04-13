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Умный унитаз Xiaomi с подсветкой, экраном и сушкой оценили в 686 долларов

13.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

DIIIB Supercharged Smart Toilet — новый смарт-унитаз Xioami, который продвигается на краудфандинговой площадке Youpin. Об этом сообщает Gizmochina.


Одна из ключевых особенностей «гаджета» — это двухдвигательная система смыва под давлением. Она, по словам производителя, решает проблему с низким уровнем давления воды в многоэтажных домах. Кроме того, такая система экономичнее с точки зрения расходования воды.

В активе также механическая и дистанционная система управления, чтобы унитаз можно было очистить и без электричества. Разумеется, есть подогрев сиденья, его подсветка, сушка, а также небольшой экран для отображения основной информации — например, о текущей температуре воды. Изменять определенные настройки позволяется через приложение на смартфоне.


В Китае за такой унитаз просят 686 долларов, но во время сбора средств на площадке его получится купить за 350 долларов.

 
 
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