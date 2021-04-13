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«Бавария» одолеет «ПСЖ», БАТЭ победит «студентов», Хэмилтон будет первым в Италии. Наши прогнозы

13.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый разбирает первый матч «Баварии» и «ПСЖ» на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и ставит на баварцев в ответном поединке. Журналист Владислав Татур рассуждает о значении очковых потерь БАТЭ на старте чемпионата Беларуси в преддверии встречи борисовчан с «Энергетиком-БГУ», а спортивный комментатор Дмитрий Герчиков предсказывает триумф Льюиса Хэмилтона на Гран-при Эмилия-Романьи.

Чалый: Поставлю на победу «Баварии» из расчета, что немцам нужно забивать много в матче с «ПСЖ»

Кто: Сергей Чалый, экономист.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: не прошла, прошла, не прошла, не прошла, прошла.

В этот раз ставит на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария», который состоится 13 апреля.

— Смотрел первую встречу в противостоянии «Баварии» и «ПСЖ», которая завершилась со счетом 2:3, но, думаю, «Бавария» должна была побеждать, причем крупно. Например, со счетом 6:3, — убежден Сергей. — Да, на предыдущей стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» прошел «Барселону», обеспечив результат в гостевой встрече (4:1). Но я не думаю, что в случае с «Баварией» парижанам гарантировано хватит гандикапа для прохода в следующую стадию, ведь немецкий гранд вполне способен дома обыграть конкурента с разницей в два мяча.

Обе команды подошли к первому поединку не в оптимальных составах. «ПСЖ» обходился без быстрого центра, потеряв Марко Верратти. Вместо него Джошуа Киммиха из «Баварии» стерег Неймар, но хватило бразильца ненадолго, а потому немец с завидной частотой выводил партнеров на ударные позиции. Всего на трети поля «ПСЖ» футболисты проверили более половины матча, что свидетельствует об огромном преимуществе баварцев. Однако на острие им не хватало Роберта Левандовского, получившего повреждение в игре за сборную Польши.

Защитники «Баварии» не поддерживали должным образом атакующие начинания напарников по команде из-за фактора Килиана Мбаппе, скоростного форварда «ПСЖ». Но, думаю, при проигранном французами центре поля пассивность оборонцев Мюнхена не была критичной. Ожидаю, что и во второй встрече «ПСЖ» отдаст сопернику середину. Что же касается Мбаппе, то его, несомненно, опекали, но Килиан мастерски распорядился редкими моментами, оформив дубль.

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Кстати, 22-летний Мбаппе отобрал рекорд у Лионеля Месси как самый молодой футболист, первым забившим 25 голов в Лиге чемпионов. Сейчас у Килиана 27 мячей в этом турнире… Я довольно старый человек и помню еще времена восхождения Тьерри Анри. Так вот, на мой взгляд, Мбаппе — ухудшенная версия Тьерри, если говорить о футбольном интеллекте, но, конечно, это сильный атлет и хладнокровный «киллер».

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