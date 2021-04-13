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Задержан председатель Партии БНФ Григорий Костусев
Источник материала: Навiны
Председатель Партии БНФ Григорий Костусев был задержан в Шклове и находится в КГБ в Минске, сообщил БелаПАН его зять Дмитрий Антончик.
«Григорий был в Шклове, должен был заниматься математикой с внучкой, она и забила тревогу, что дед не берет трубку», — сказал Антончик.
По его словам, родственники не могли найти Костусева примерно с 19 часов, звонили ему, но тот не брал трубку.
«Примерно в 23.30 позвонили из КГБ жене, сказали, что Костусев находится в Минске, по адресу Независимости, 17, по уголовному делу. Статью я не расслышал, а жена растерялась», — сообщил Антончик.
Он съездил на квартиру, где находился Костусев. По словам Антончика, на первый взгляд, следов обыска там нет.
Костусев — один из заявителей традиционной уличной акции «Чернобыльский шлях», приуроченной к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля).
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Председатель Партии БНФ Григорий Костусев был задержан в Шклове и находится в КГБ в Минске, сообщил БелаПАН его зять Дмитрий Антончик.
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