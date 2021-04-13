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Вот чем займется новый офис Wargaming в Вильнюсе
Источник материала: Tut.by
Wargaming официально открыла офис в Вильнюсе. Чем будет заниматься команда в новой локации,
MS-1 — это главная студия мобильной разработки Wargaming, которая создала World of Tanks Blitz. Сегодня студия ищет таланты для своего нового отделения в Вильнюсе (пока открыто 20 вакансий).
Для MS-1, Вильнюс станет ещё одним ключевым центром, наряду с уже существующими офисами в Минске и Москве. Студию возглавляет Тейн Лиман, который
— Благодаря огромному успеху World of Tanks Blitz в последние годы, MS-1 не только продолжает поддерживать эту игру, но и разрабатывает две, ещё не анонсированные новые игры в жанре мобильного экшена/шутера, — говорит Лиман. — Чтобы поддержать рост студии для воплощения этих амбициозных проектов, мы планируем привлечь новых сотрудников во все наши отделения, при этом делая основной упор на наш новый офис в Вильнюсе
Цель команды MS-1 в Литве — стать своего рода плавильным котлом, в котором будут работать 100 представителей разных культур со всего мира,
Новый офис компании расположился в офисном комплексе Quadrum. Возглавил подразделение бывший директор Агентства по поощрению иностранных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje Мантас Катинас. Студия в Вильнюсе станет 18-м подразделением Wargaming в мире.
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Wargaming официально открыла офис в Вильнюсе.
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