Вот чем займется новый офис Wargaming в Вильнюсе

Источник материала: Tut.by

Wargaming официально открыла офис в Вильнюсе. Чем будет заниматься команда в новой локации, рассказал в соцсетях генеральный директор MS-1 Studio Тэйн Лиман. В планах — 100 сотрудников и две новые игры, пишет dev.by .



Фото: Reuters

MS-1 — это главная студия мобильной разработки Wargaming, которая создала World of Tanks Blitz. Сегодня студия ищет таланты для своего нового отделения в Вильнюсе (пока открыто 20 вакансий).

Для MS-1, Вильнюс станет ещё одним ключевым центром, наряду с уже существующими офисами в Минске и Москве. Студию возглавляет Тейн Лиман, который работает в компании с 2015 года. До этого Тейн более 17 лет проработал в Activision как исполнительный продюсер серии игр Call of Duty на консолях и ПК, а также как вице-президент при создании Destiny и игр по лицензии Marvel.

— Благодаря огромному успеху World of Tanks Blitz в последние годы, MS-1 не только продолжает поддерживать эту игру, но и разрабатывает две, ещё не анонсированные новые игры в жанре мобильного экшена/шутера, — говорит Лиман. — Чтобы поддержать рост студии для воплощения этих амбициозных проектов, мы планируем привлечь новых сотрудников во все наши отделения, при этом делая основной упор на наш новый офис в Вильнюсе

Цель команды MS-1 в Литве — стать своего рода плавильным котлом, в котором будут работать 100 представителей разных культур со всего мира, пишет WOT express. Команда планирует использовать такое разнообразие, чтобы создавать игры, которые будут нравиться разным аудиториям.

Новый офис компании расположился в офисном комплексе Quadrum. Возглавил подразделение бывший директор Агентства по поощрению иностранных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje Мантас Катинас. Студия в Вильнюсе станет 18-м подразделением Wargaming в мире.