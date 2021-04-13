ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот чем займется новый офис Wargaming в Вильнюсе

13.04.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Wargaming официально открыла офис в Вильнюсе. Чем будет заниматься команда в новой локации, рассказал в соцсетях генеральный директор MS-1 Studio Тэйн Лиман. В планах — 100 сотрудников и две новые игры, пишет dev.by.


Фото: Reuters

MS-1 — это главная студия мобильной разработки Wargaming, которая создала World of Tanks Blitz. Сегодня студия ищет таланты для своего нового отделения в Вильнюсе (пока открыто 20 вакансий).

Для MS-1, Вильнюс станет ещё одним ключевым центром, наряду с уже существующими офисами в Минске и Москве. Студию возглавляет Тейн Лиман, который работает в компании с 2015 года. До этого Тейн более 17 лет проработал в Activision как исполнительный продюсер серии игр Call of Duty на консолях и ПК, а также как вице-президент при создании Destiny и игр по лицензии Marvel.

— Благодаря огромному успеху World of Tanks Blitz в последние годы, MS-1 не только продолжает поддерживать эту игру, но и разрабатывает две, ещё не анонсированные новые игры в жанре мобильного экшена/шутера, — говорит Лиман. — Чтобы поддержать рост студии для воплощения этих амбициозных проектов, мы планируем привлечь новых сотрудников во все наши отделения, при этом делая основной упор на наш новый офис в Вильнюсе

Цель команды MS-1 в Литве — стать своего рода плавильным котлом, в котором будут работать 100 представителей разных культур со всего мира, пишет WOT express. Команда планирует использовать такое разнообразие, чтобы создавать игры, которые будут нравиться разным аудиториям.

Новый офис компании расположился в офисном комплексе Quadrum. Возглавил подразделение бывший директор Агентства по поощрению иностранных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje Мантас Катинас. Студия в Вильнюсе станет 18-м подразделением Wargaming в мире.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Wargaming официально открыла офис в Вильнюсе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игрок БАТЭ забил гол рукой. Что говорит специалист по судейству АБФФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by