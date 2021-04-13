Игрок БАТЭ забил гол рукой. Что говорит специалист по судейству АБФФ

Источник материала: Tut.by

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Матч четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу между «Минском» и БАТЭ получился скандальным из-за судейского решения.

Напомним, что к 80-й минуте борисовчане проигрывали со счетом 0:2 «горожанам». Затем случился штрафной в ворота «Минска», после которого Павел Рыбак отправил мяч в сетку рукой .

Минчане апеллировали к судье, но тот посчитал взятие ворот легитимным.

Этот спорный момент вызвал бурное обсуждение и в очередной программе АБФФ TV «Судите с нами» специалист департамента судейства и инспектирования Владимир Кузьмин разобрал его подробно.

Судья ошибся, засчитав гол. Более того, у Рыбака был умысел забить гол рукой. Рефери должен был отменить взятие ворот, показать ему желтую карточку и назначить штрафной в обратную сторону.

Также Владимир Кузьмин разобрал пенальти в ворота «Минска» на первой добавленной минуте.

Напомним, что БАТЭ удалось спастись в игре, завершив ее со счетом 2:2.

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