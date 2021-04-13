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Вот каким будет новый складной Samsung Galaxy Z Fold 3
Источник материала: Tut.by
Подробности про следующий аппарат Samsung с гибким экраном — предположительно, финальное название Galaxy Z Fold 3 — попали в Сеть до анонса. Об этом со ссылкой на корейское издание
Так, по информации издания, презентация устройства состоится в июле — то есть на месяц раньше, чем обычно. Как правило, Samsung анонсирует новые устройства второй половины года в августе.
Емкость аккумулятора Fold 3 составит 4380 мАч (в предыдущем Fold 2 была батарея на 4500 мАч). Кроме того, главный сгибающийся экран сократится до 7,55 дюйма против 7,6 дюйма в предыдущей модели. Но зато дисплей якобы выполнят по технологии LTPO (то есть ожидается адаптивная частота обновления до 120 Гц), оснастят поддержкой пера S Pen и, что еще важнее, невидимой фронтальной камерой под панелью.
О других характеристиках пока не говорится. Но можно предположить, что аппарат получит либо топовую платформу от Qualcomm, либо SoC собственной разработки Samsung в сотрудничестве с AMD.
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Презентация устройства может пройти в июле - то есть на месяц раньше, чем обычно. Как правило, Samsung анонсирует новые устройства второй половины года в августе.
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