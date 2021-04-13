Вот каким будет новый складной Samsung Galaxy Z Fold 3

Источник материала: Tut.by

Подробности про следующий аппарат Samsung с гибким экраном — предположительно, финальное название Galaxy Z Fold 3 — попали в Сеть до анонса. Об этом со ссылкой на корейское издание The Elec пишет GSMArena .



На фото Galaxy Z Fold 2

Так, по информации издания, презентация устройства состоится в июле — то есть на месяц раньше, чем обычно. Как правило, Samsung анонсирует новые устройства второй половины года в августе.

Емкость аккумулятора Fold 3 составит 4380 мАч (в предыдущем Fold 2 была батарея на 4500 мАч). Кроме того, главный сгибающийся экран сократится до 7,55 дюйма против 7,6 дюйма в предыдущей модели. Но зато дисплей якобы выполнят по технологии LTPO (то есть ожидается адаптивная частота обновления до 120 Гц), оснастят поддержкой пера S Pen и, что еще важнее, невидимой фронтальной камерой под панелью.

О других характеристиках пока не говорится. Но можно предположить, что аппарат получит либо топовую платформу от Qualcomm, либо SoC собственной разработки Samsung в сотрудничестве с AMD.