Как сохранить здоровье в офисе? Лайфхаки от терапевта

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В погоне за «галочками» возле закрытых задач и статусом эффективного сотрудника, мы не всегда уделяем должное внимание собственному здоровью. Между тем, сам по себе офис может нести в себе риски для здоровья — от головных болей из-за неправильной организации рабочего места до простуды из-за войн с проветриванием. Узнали у врача-терапевта, как сохранить здоровье в офисе.

«Многие недооценивают фоновый шум»



Элоиза Боричевская — врач-терапевт, специалист превентивной медицины медицинского центра «Экомедсервис». Стаж работы — более семи лет

— Что в офисе может неблагоприятно сказываться на здоровье?

— Прежде всего, высокая концентрация людей в одном месте. Это автоматически ведет к появлению большего количества углекислого газа во вдыхаемом воздухе, из-за которого может ухудшаться концентрация и работоспособность. А также увеличивается риск распространения инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем.

Глазам дискомфортно от длительного воздействия мерцающего синего спектра света, который испускают ноутбуки, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны. Он негативно воздействует на сетчатку глаза и общий гормональный фон. Например, уменьшает выработку мелатонина, который образуется в темное время суток, — и у человека нарушается сон. Со временем может даже наблюдаться снижение иммунитета, ведь мелатонин не просто отвечает за ритмы сна и бодрствования, положительно влияет на память, настроение, но и помогает регулировать активность иммунных клеток.

Еще один неблагоприятный фактор — нехватка солнечного света, от которого напрямую зависит острота зрения, регулировка гормонального фона, настроение. Офисные работники часто лишены солнечных «ванн». Это формирует дефицит витамина D в организме, который сказывается на иммунной системе.

Из норм СанПН: Норма площади на одного сотрудника составляет 4,5 — 6 м 2 .

. Экран монитора должен находиться на расстоянии 600−700 миллиметров от глаз пользователя, но не ближе 500 миллиметров с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

Конечно, на мышцы влияет длительное сидячее положение и плохо организованное рабочее место. Если человек вечно сутулится, то ухудшается доставка кислорода к головному мозгу и лимфоотток, что может спровоцировать утомляемость, ощущение разбитости, головные боли и повышение артериального давления.

Многие недооценивают фоновый шум — от клавиш, принтеров, разговоров вокруг. Он вносит свою лепту в общий уровень стресса. Офисные работники в большинстве случаев многозадачны, часто пребывают в напряжении, и постоянный шум вокруг может негативно сказываться на концентрации внимания и нервной системе в целом. Во время стресса надпочечники начинают активно вырабатывать гормоны глюкокортикостероиды, которые «подстегивают» все системы организма к борьбе — это помогает пережить кратковременное воздействие стрессового фактора. Когда стресс становится хроническим, уровень гормонов, вырабатываемых надпочечниками, часто снижается, а вместе с ним и способность противостоять неблагоприятным воздействиям, в том числе инфекциям.

— С какими жалобами к вам чаще всего обращаются офисные сотрудники?

— В своей практике я встречаю головные боли — следствие не только стресса и напряженности в работе, но и физического перенапряжения мышц шеи, которое может появляться, когда у человека плохо организовано рабочее место и он весь день проводит в неудобной позе.

Также пациентов нередко беспокоит тревожность, нарушение сна, быстрая утомляемость и ощущение слабости, связанные с влиянием стресса и перегрузок на работе на нервную систему. Если человек плохо питается — наблюдаем нарушения пищеварения, боли в животе, гастриты. Еще встречается синдром карпального (запястного) канала: когда человек много печатает и рука долго пребывает в одном положении, может защемиться нерв — ощущается онемение, боль, нарушается двигательная активность.

Важно понимать, что для всех этих моментов возможна профилактика: чаще делать перерывы в течение рабочего дня — хотя бы на пару минут каждый час — и минимальную гимнастику на все группы мышц. Например, для профилактики сухости глаз важно употреблять достаточно витамина А и его предшественника — бета-каротина. Витамином А богаты морковь, тыква, печень животных, жир морских рыб, сливочное масло и яйца. Будет полезно хотя бы ненадолго разгружать глаза во время работы, переводить взгляд вдаль, делать гимнастику для глаз хотя бы в течение пяти минут. Также оптимальную увлажненность слизистой глаз помогают поддерживать глазные капли с гиалуроновой кислотой в составе.

— Сейчас многие по-прежнему работают «на удаленке». Как она повлияла на ваших пациентов?

— Как минимум, у меня уменьшилось количество больничных листов: в нем часто отпадает необходимость, когда человек работает из дома. По моим наблюдениям, «удаленка» точно снизила уровень стресса, тревожности — люди стали дольше спать и лучше высыпаться. Обстановка дома также благоприятнее за счет возможности переключить внимание и уделить минутку близким и питомцам, отсутствия постоянного фонового шума. Правда, в то же время люди стали чаще затягивать работу, выполнять ее по ночам.

«Если в опен-спейсе сохнут растения — это сигнал о сухости воздуха»





— Насколько опасны пыль и грязь в офисе?

— Пыль — это большое количество твердых частиц минерального или органического происхождения. Она состоит из отмерших частиц эпителия, мусора. Самый большой вред она приносит аллергикам, людям с бронхиальной астмой, курящим, тем, у кого есть хронические заболевания дыхательных путей. Для этой категории граждан пыль в плохо убранных помещениях может спровоцировать чихание, отек и першение в горле, кашель и даже приступ бронхиальной астмы. Но в целом все мы подвержены воздействию того или иного количества пыли, и в норме это не должно вызывать дискомфорта.

— А что насчет кондиционеров?

— На человека без каких-то хронических заболеваний, зафиксированных проблем со здоровьем кондиционеры сильно не повлияют. Хотя, конечно, если долго находиться под холодной воздушной струей, то можно заболеть. Именно поэтому рекомендуется в принципе не использовать кондиционеры в помещении в тот момент, когда там находятся люди. Лучше покидать комнату на это время.

Я выступаю за естественное проветривание — все-таки оно позволяет воздушным массам сменяться. Хотя офисы расположены в разных городских локациях, нередко на проспектах с выхлопными газами от машин, рядом с производствами, и поступление такого «свежего» воздуха в помещение уже вызывает вопросы.

Из норм СанПиН: В помещениях, оборудованных компьютерами, должна проводиться ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы с техникой.

— Как понять, что воздух в офисе — сухой? И что с ним делать?

— Если в вашем опен-спейсе сохнут растения, а вас беспокоит сухость кожи, першение в горле, жажда, хочется прополоскать горло или промыть нос — это первые сигналы сухости воздуха.

Природа предусмотрела механизмы защиты от воздействия патогенов внешней среды. Слизистые дыхательных путей выстланы ресничным эпителием — специальными клетками, на поверхности которых около 200 постоянно движущихся в определенном направлении ресничек. Они помогают удалить случайно попавшие к нам в нос микрочастицы пыли. Еще один тип клеток носа выделяет слизь — особый секрет, который защищает нас от случайно попавших вирусов и бактерий. При повышенной же сухости воздуха свойства секрета изменяются — он становится более вязким, тягучим, реснички эпителия замедляют свое движение. Поэтому чем суше вдыхаемый воздух, тем суше слизистая, тем проще патогенам проникнуть в наши ткани и привести к заболеванию.

Проблема решается просто. Достаточно завести портативный увлажнитель воздуха. Или орошать лицо и пространство вокруг себя из пульверизатора время от времени.

— Где в офисе скапливается больше всего бактерий и вирусов?

— Это все то, с чем человек чаще всего соприкасается . Из личных вещей — компьютерная мышка и клавиатура. Из предметов общего пользования — ручки двери, особенно в туалете, поручни на общих лестницах, кнопки лифта. Если офис снабжен своей кухней, то в категорию распространителей бактерий попадают кнопки электрочайников и кофемашин, ручки микроволновых печей и холодильника. Большое количество пыли и грязи скапливается на ковролине, коврах и мягкотканных рабочих креслах. Я бы рекомендовала полностью избавиться от ковролина в офисных помещениях. Рабочие кресла желательно чистить пылесосом хотя бы один раз в месяц и, по возможности, периодически отдавать в химчистку.

«Жесткие дедлайны истощают нервную и иммунную системы»





— Что может предпринять каждый сотрудник, чтобы рабочее пространство стало безопаснее для здоровья?

— Необходима регулярная влажная уборка. Даже после уборщицы нелишним будет самому пройтись по столу, клавиатуре, мышке дезинфицирующими средствами или хотя бы обычными влажными салфетками на спиртовой основе.

Улучшить воздух в помещении помогут живые растения: они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, а также могут поглощать небольшое количество электромагнитного излучения. Желательно, чтобы у каждого сотрудника была собственная посуда и даже губка для мытья: зачем обмениваться чужими бактериями?

Ну, а в плане организации рабочего места еще раз напомню, что монитор должен быть расположен на уровне глаз. Приветствуется также мобильная эргономичная мебель, которая позволяет работать и сидя, и стоя — так и позвоночник разгружается, и концентрация внимания улучшается.

В офисе нужно стремиться создавать условия, которые будут сохранять здоровье работников и поддерживать их работоспособность. В медицине предупреждение болезней гораздо эффективнее лечения. При этом стоит понимать, что офис как пространство не страшен здоровому человеку. К истощению иммунной и нервной систем и появлению заболеваний приводит одновременно множество длительно воздействующих факторов: интенсивная монотонная работа, особенно по ночам, стресс из-за жестких дедлайнов и конфликтов, скученность людей в одном помещении. Проще говоря, больше опасен не столько офис сам по себе, сколько чрезмерно интенсивная работа и образ жизни офисного сотрудника. Если с последним вопросы, тогда внешние обстоятельства, такие как переохлаждение, сквозняки, наличие в офисе болезнетворных бактерий и вирусов становятся последней каплей для развития болезни. Так что важно беречь себя.