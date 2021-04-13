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Redmi выпустит игровой смартфон стоимостью чуть за $300
Источник материала: Onliner
Redmi до конца апреля представит свой первый игровой смартфон. По нынешней
Смартфон оснастят чипом MediaTek Dimensity 1200 (техпроцесс 6 нм). Он состоит из одного ядра Ultra Cortex-A78 (3 ГГц), трех Super Cortex-A78 (2,6 ГГц) и четырех Cortex A55 (2 ГГц).
Ожидается аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 65 Вт. Экран будет выполнен по технологии AMOLED, частота обновления — 144 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположат сбоку. Также на боковой грани расположат дополнительные кнопки-триггеры, которые пригодятся во время игры.
Redmi заключила договор с издателем Call of Duty Mobile о партнерстве по продвижению продуктов.
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
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Redmi до конца апреля представит свой первый игровой смартфон. По нынешней информации, устройство будет относительно доступным для такого сегмента: цена должна...
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