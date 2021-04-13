Redmi выпустит игровой смартфон стоимостью чуть за $300

Источник материала: Onliner

Redmi до конца апреля представит свой первый игровой смартфон. По нынешней информации , устройство будет относительно доступным для такого сегмента: цена должна составить 305—380 долларов в эквиваленте.

Смартфон оснастят чипом MediaTek Dimensity 1200 (техпроцесс 6 нм). Он состоит из одного ядра Ultra Cortex-A78 (3 ГГц), трех Super Cortex-A78 (2,6 ГГц) и четырех Cortex A55 (2 ГГц).

Ожидается аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 65 Вт. Экран будет выполнен по технологии AMOLED, частота обновления — 144 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположат сбоку. Также на боковой грани расположат дополнительные кнопки-триггеры, которые пригодятся во время игры.

Redmi заключила договор с издателем Call of Duty Mobile о партнерстве по продвижению продуктов.