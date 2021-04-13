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Лавров заявил о подготовке России к отказу от доллара

13.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия активно предпринимает шаги, направленные на отказ от доллара при расчетах с другими странами, а также использования мировых платежных систем, контролируемых Западом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.


Фото: Наталия Губернаторова

По его словам, пишет mk.ru, Москва активно занимается вопросом снижения рисков, связанных с санкциями со стороны США и Евросоюза.

«Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем», - сказал Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.

В этом направлении, отметил российский министр, видны «большие перспективы для взаимодействия» с зарубежными государствами.
 
 
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Россия активно предпринимает шаги, направленные на отказ от доллара при расчетах с другими странами, а также использования мировых платежных систем,...
 
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